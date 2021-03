IL BILANCIO

VENEZIA Un balzo in avanti improvviso, inaspettato. Tra le 17 di sabato e la stessa ora di ieri il Veneziano ha messo in fila 408 nuovi casi e di colpo si è ritrovato con il calendario in mano spostato al 15 gennaio, quasi due mesi fa, quando la curva stava scendendo e il tunnel della seconda - infinita - ondata stava tornando a far intravedere una luce. Era da quel giorno che non si registravano così tanti casi in ventiquattr'ore. Suona così illusorio il +169 con cui si era chiusa la giornata di sabato e che aveva interrotto un climax crescente. Ieri infatti la salita è stata vertiginosa, anche se gli altri indicatori hanno retto in linea con le giornate precedenti. A schizzare verso l'alto solo il dato legato ai nuovi positivi: i casi totali da inizio pandemia sono arrivati a 55.436 mentre gli attualmente positivi sono arrivati a quota 5.046, incrociando il dato (anche questo allora in discesa) del 13 febbraio. Mentre preoccupa il dato delle scuole, soprattutto nel territorio dell'Ulss 4 e a San Donà, dov'è stato chiuso un asilo per un focolaio.

Buoni i dati dei ricoveri, (144, cioè -4) e un solo caso in più in Terapia intensiva, che così torna a 16 pazienti, come il 6 febbraio. Due i decessi di giornata arrivati dopo lo stop di sabato che aveva interrotto quattro mesi e mezzo di lutti continui: i morti totali salgono così, nel Veneziano, a 1.721 dal primo marzo 2020.

L'ADDIO

È morto ieri Dario Biondo, 68 anni, da oltre 40 anni dirigente nel settore della sicurezza di Lafert, specializzata nella produzione di motori elettrici. Biondo aveva sofferto alcune difficoltà respiratorie nei primi giorni di febbraio, si era sottoposto ad un controllo e, risultato positivo al Covid, era stato ricoverato prima a Jesolo, poi a causa dell'alta carica virale era stato trasferito a Portogruaro, dove non è riuscito a superare la crisi.

Nato e residente a Fossalta, Biondo si occupava della sicurezza negli stabilimenti dell'azienda metalmeccanica, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, un incarico che assieme alla professionalità lo avevano reso una colonna portante di Lafert. Dopo aver maturato l'età della pensione, cinque anni fa, aveva continuato a lavorare per seguire in particolare l'ampliamento aziendale con il nuovo capannone di via Kennedy, un percorso che avrebbe dovuto terminare in giugno.

IL RICORDO

Gli amici, sconvolti dalla sua scomparsa, lo ricordano come «una persona che aveva sempre profuso grande impegno nella professione, sempre attento a ogni dettaglio a salvaguardia dei dipendenti. Lafert lo assorbiva anche 10, 12 ore al giorno, assieme alla componente umana e all'attenzione per gli aspetti sociali nel mondo del lavoro». Grande attenzione era riservata alla famiglia, con la quale condivideva la passione per i viaggi. Lascia la moglie Patrizia Grandin e il figlio Gianluca di 26 anni.

SOLIDARIETA'

Biondo aveva fatto la sua parte nell'emergenza sanitaria. Nell'aprile dello scorso anno aveva coordinato, infatti, una raccolta di fondi avviata da alcuni dipendenti, più di 500 quelli da lui coinvolti, con contribuiti su base volontaria, per l'acquisto di attrezzature per l'ospedale di Jesolo, come concordato con l'Ulss 4.

Era stata regalata una strumentazione al pronto soccorso: un sistema di comunicazione via radio di tipo Heiland per l'assistenza dei degenti. Le persone infortunate, infatti, una volta accolte in ospedale, hanno uno strumento in più per segnalare ai sanitari eventuali situazioni di disagio o di urgenza-emergenza crescente. La data dei funerali deve ancora essere fissata.

Davide De Bortoli

