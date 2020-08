IL BILANCIO

VENEZIA Un altro ritorno ai giorni peggiori, quando l'incubo quotidiano del contagio era compagno costante della vita nel Veneziano. La curva sembrava poter scendere, dopo il lockdown di marzo e aprile, e invece dal 16 luglio l'inversione di tendenza si è fatta sentire forte come non mai. La riprova sono i numeri sgranati ogni giorno dal bollettino di Azienda Zero: il più significativo, ieri sera, riguardava gli attualmente positivi al Covid-19 che alle 17 di domenica hanno sfondato - di nuovo - il muro dei 200. Ora, in tutta l'area della città metropolitana di Venezia, ci sono 202 persone attualmente positive al nemico invisibile.

LA GIORNATA DI IERI

Gli altri dati, invece, sono in linea con gli indicatori dei giorni precedenti: ci sono stati 13 nuovi contagi nel giro di ventiquattr'ore, tra le 17 di sabato e le 17 di ieri; le persone ricoverate sono 6, una in meno di ieri, e si trovano nei reparti di Malattie infettive di Dolo (4), Mestre(1) e ospedale Civile di Venezia (1). Nessun decesso, con il totale delle croci veneziane che rimane fermo a 310, mentre i negativizzati virologici, cioè i guariti, che salgono a 2.439. Fotografia, questa, che comprende tutti e dieci i focolaio attivi nell'area dell'Ulss 3 Serenissima e i quindici casi di positività al coronavirus del Veneto orientale, dove a preoccupare maggiormente era la situazione del campo migranti di Jesolo gestito dalla Croce rossa. Il campo è in via di svuotamento e in settimana la Prefettura bandirà due manifestazioni di interesse alla ricerca di altrettante strutture dove poter ospitare, in una, i migranti risultati positivi ai tamponi di controllo che l'Ulss inizierà nelle prossime settimane e, nell'altra, il resto dei richiedenti asilo che verranno trasferiti da Jesolo.

IL CASO BATTUTI

Il focolaio principale all'interno dell'Ulss 3 riguarda l'Antica scuola dei Battuti, la residenza per anziani di Mestre che fino al 29 luglio era riuscita a tenere distante il virus dai propri ospiti e operatori. All'improvviso, però, il contagio è esploso anche all'interno della struttura mestrina. Ieri non ci sono stati nuovi casi e la situazione è rimasta stazionaria. Al momento ai Battuti si contano 54 casi totali: 36 ospiti (di cui 4 ricoverati nel reparto di Malattie infettive a Dolo, mentre gli altri 32 sono isolati al terzo piano della casa di riposo) e 18 dipendenti, tutti a casa propria. A questi vanno aggiunti i 2 decessi di lunedì scorso, il primo, e venerdì il secondo. Mercoledì, intanto, riprenderanno i tamponi per il terzo giro dallo scoppio del contagio: per i Battuti sarà in totale il decimo giro di tamponi da quando è iniziata la pandemia.

«Chiediamo di fare chiarezza in merito ai contagi all'interno delle strutture della Scuola dei Battuti - sono le parole della capogruppo Pd in Consiglio comunale, Monica Sambo - è necessario sapere l'origine e le dinamiche del contagio, cosa è stato fatto per prevenirlo e per contenerlo, quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo. Oggi più che mai, gli sforzi di tutti devono essere diretti a tutelare gli anziani presenti nella struttura. Chiediamo che su questo tema intervenga anche il Comune che ad oggi rimane silente».

L'OPERATORE DENUNCIATO

È dipendente dei Battuti anche l'operatore sanitario che aveva deciso di partire per le ferie nonostante fosse in attesa dell'esito del tampone a cui si era sottoposto nei giorni scorsi. L'uomo, residente a Mestre, arrivato a Teramo con la moglie, si era fatto analizzare una seconda volta, risultando positivo al coronavirus. Ricoverato in ospedale a Teramo, e ora trasferito in una struttura privata in isolamento con la moglie (lei negativa) è stato denunciato dall'Ulss 3 per aver violato le prescrizioni.

Nicola Munaro

