IL BILANCIO

VENEZIA Un altro giorno nero. Altri due morti e un nuovo, scontato, record di nuovi contagi. Il coronavirus picchia sempre più duro, a Venezia e provincia. La tara di quanto sia forte la morsa che sta attanagliando il territorio veneziano è ancora una volta il bollettino delle 17 dell'Azienda Zero. L'ennesimo foglio emesso dalla Regione è una costante di croci anche per la città e la provincia. Ieri pomeriggio sono morte due persone: una all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, e un'altra all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Entrambi i pazienti - di cui non stati resi noti età e sesso - erano ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva dei rispettivi ospedali.

IL PAZIENTE 1

Con quelli di ieri sera, sale a 21 il conto totale delle persone decedute per coronavirus, che nel veneziano ha avuto come vittima illustre il pm Antimafia Francesco Saverio Pavone, l'uomo che inchiodò Felice Maniero e la Mala del Brenta. Nell'elenco sono compresi anche una donna residente in provincia di Venezia ma morta a Treviso e Mario Veronese, il paziente 1 del veneziano, deceduto l'1 marzo a Padova per emorragia cerebrale, ma inserito ieri dall'Ulss 3 in un documento sui decessi di persone con Covid-19 nell'Ulss Serenissima. Un territorio letteralmente falcidiato in questa settimana: sette i morti da lunedì scorso a ieri. Intanto oggi pomeriggio a Ca' Bianca ci sarà il funerale in forma privata di Domenico Stevanin, l'87enne di Cavarzere morto per coronavirus. Anche la moglie è ricoverata

SALGONO I CONTAGI

Il giovedì nero di Venezia e della provincia è segnato anche dall'aumento dei contagiati che hanno sfondato la quota-cinquecento: ieri sera il bollettino di Azienda Zero ne riportava 501, e cioè 50 in più rispetto a mercoledì sera. Tra questi c'è anche il caso di un medico positivo nel reparto di Pediatria dell'ospedale Civile di Venezia. Mentre è in attesa di tampone un caso sospetto di coronavirus che riguarda una donna ora ricoverata in Pediatria all'Angelo. In salita, come ovvio che sia, anche i ricoveri, diventati 181 (con un totale di 10 pazienti trasferiti ieri dall'Angelo a Villa Salus a Mestre e quindi verso una via d'uscita). Sono 50 poi (+3) i casi nelle Terapie Intensive e sono quelli ad ora più a rischio. Leggero aumento delle persone dimesse, che salgono a 26 in totale anche se il numero dei ricoverati a Villa Salus fa ben sperare.

LE STRUTTURE

Continua la pressione sulle strutture sanitarie con Mestre, Mirano, Dolo e Jesolo a giocare in prima fila nella lotta al nemico invisibile. Per questo sono stati messi a disposizione del personale 6 psicologi che daranno appoggio. Intanto nell'Ulss 4 è partita la campagna che prevede 2500 dipendenti sottoposti a tampone. Il piano prevede i tamponi prima di tutto sul personale sanitario dell'ospedale di Jesolo, diventato Covid-Hospital, poi San Donà di Piave e Portogruaro, ai medici, infermieri e operatori in servizio sul territorio, ai medici di medicina generale, al personale del dipartimento di prevenzione e dell'assistenza domiciliare. Il servizio interesserà, quindi, il personale amministrativo. «Come annunciato qualche giorno dal presidente Luca Zaia spiega il direttore generale, Carlo Bramezza abbiamo iniziato ad effettuare il tampone a tutti i dipendenti dell'Ulss4, cominciando dal personale sanitario. In particolare negli ospedali l'attività viene svolta in modo graduale, reparto dopo reparto per non creare alcun tipo di disagio. Conclusa la fase che riguarda il personale dell'azienda sanitaria si procederà quindi con i tamponi alla popolazione secondo un programma in via di definizione». Per quanto riguarda i contagiati, ieri se ne sarebbero registrati altri quattro, facendo salire il numero a 101 nell'Ulss 4.

Nicola Munaro

Fabrizio Cibin

(ha collaborato Diego Degan)

