IL BILANCIO

VENEZIA Un altro calo rispetto a lunedì e forse, se il trend continuasse con questo andamento, le prime piccole avvisaglie di uscita dal tunnel. Ieri, infatti, i nuovi positivi sono scesi a 469 in ventiquattr'ore (erano stati 516 lunedì e 776 domenica) ma per capire quale sia la direzione bisognerà attendere i prossimi giorni. In tutto i contagiati sono saliti così a 42.347, di cui 13.580 attualmente positivi. Frenata improvvisa del numero dei ricoveri che a ieri erano 557, cioè quindici in meno di lunedì. Ma 15 sono state anche le croci di ieri, per un complessivo arrivato a 1.189. Mentre il Veneziano è il territorio veneto dove sono stati fatti più vaccini in assoluto: 6.423 tra Ulss 3 e Ulss 4 su 28.752. In testa, tra le varie Ulss, la Serenissima con 5.026 sieri inoculati.

JESOLO

Ha costruito con le proprie mani il suo hotel diventando uno dei testimoni dello sviluppo della città, compiendo un'infinità di sacrifici e lavorando praticamente giorno e notte. A sconfiggerlo, lunedì scorso, è stato il Covid-19. Lutto in città per la scomparsa di Giorgio Montagner, 73 anni, storico imprenditore molto stimato per la sua attività. Da tempo soffriva di alcune patologie che si sono aggravate negli ultimi giorni per effetto del Covid. Per questo lo scorso 26 dicembre è stato ricoverato all'ospedale di Jesolo, dove si è spento lunedì scorso.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il litorale suscitando un grande cordoglio. Giorgio infatti dal 1963, assieme al fratello Giovanni, aveva gestito gli hotel Morena e Belvedere per poi costruire letteralmente nel 1968 l'hotel Sporting, una delle strutture ricettive più importanti della Pineta. Proprio per questo era diventato un punto di riferimento della zona. Sempre in prima linea e convinto delle potenzialità turistiche della città, soprattutto della zona Pineta, per alcuni anni aveva gestito anche gli hotel Queen Anne e Maracaibo. Instancabile lavoratore, sempre affiancato dalla famiglia, nel 1995 ha gestito anche il bar Siesta e nei due anni successivi anche la pizzeria Onda Blu a Cortellazzo, dove ha concluso la sua carriera.

Tantissime le testimonianze di cordoglio, compresa quella dell'Associazione jesolana albergatori. Tra i ricordi anche quello del consigliere comunale Fabio Visentin: «Giorgio - dice - oltre al legame familiare che ci unisce, è stato il mio primo datore di lavoro, una persona di grande umiltà, equilibrio e animato da un profondo senso del dovere e professionalità nel settore alberghiero». L'albergatore lascia la moglie Danila e i figli Andrea, Mattia e Pamela.

MARTELLAGO

Il Covid talvolta è fatale anche quando lo si supera. Maerne, il paese più colpito del comune di Martellago dove le vittime hanno ormai superato le trenta, per lo più nella seconda ondata, deve registrare l'ennesima morte, quella di Mario Sbrogiò, spirato domenica a 87 anni all'ospedale di Dolo, dov'era ricoverato da circa un mese dopo essere stato curato inizialmente a casa: era risultato positivo già a novembre. L'anziano alla fine si era negativizzato ma il virus ne ha talmente minato un quadro clinico reso già di per sé problematico da svariate patologie pregresse, tra cui proprio ai polmoni, che il suo fisico ha comunque ceduto.

Nativo di Asseggiano Sbrogiò aveva lavorato come marmista mandando avanti con i fratelli un'attività a Chirignago. Lo scorso aprile aveva perduto l'amata moglie Olga mentre erano rimasti contagiati anche diversi dei suoi familiari che, essendo l'anziano rimasto da solo, l'hanno assistito a domicilio prima del ricovero, e tra questi anche il nipote con la sua compagna incinta in nove mesi.

Per fortuna hanno superato tutti il coronavirus e il 28 dicembre è nato senza problemi il piccolo Carlo, che però il bisnonno non potrà mai conoscere. Sbrogiò lascia i figli Roberto e Isabella, quattro nipoti e due pronipoti. I funerali, giovedì alle 15 in chiesa a Maerne.

Giuseppe Babbo

Nicola De Rossi

