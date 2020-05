IL BILANCIO

VENEZIA Un'altra giornata a zero. Anche ieri, nel Veneziano, nessun nuovo contagio, ed è il terzo giorno consecutivo. Più avanzano i giorni, più si allunga la distanza dalla fine del lockdown: è questo il dato più incoraggiante dei dati diffusi dal bollettino pomeridiano di ieri di Azienda zero. Sì, perché più passano i giorni più le due settimane di incubazione del virus hanno le loro radici nel pieno della fase 2. Il pericolo di una nuova ondata della pandemia è sempre dietro l'angolo, ma al momento la recessione del Covid sembra proseguire. Le note dolenti, però, non mancano: ieri, l'ennesimo decesso, portando a 277 il numero totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza. Era da tre giorni che il bilancio dei decessi non mostrava variazioni.

Il nuovo zero sui contagi di giornata invece è il terzo consecutivo. È la seconda volta dal 21 febbraio scorso, anticamera della pandemia in salsa veneziana, ma era già capitato non più di due giorni fa, giovedì 21 maggio (anche se in quell'occasione ci si era fermati a due giornate). Così, senza variazioni sostanziali, il numero totale dei veneziani che hanno incrociato il proprio cammino con il coronavirus resta inchiodato a 2.649 casi. La lettura degli altri dati, è il racconto di una flessione degli attualmente positivi (225, uno in meno della rilevazione di sabato sera) e dei ricoverati generali: 50 (-1). Restano quattro - tutti al

Covid Hospital di Dolo - i pazienti in Terapia Intensiva ed è a loro che i medici guardano con maggior attenzione, perché quelli più colpiti dal virus e quindi nella condizione sanitaria più critica.

