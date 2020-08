IL BILANCIO

VENEZIA Tra gli oltre quattromila tamponi (4.519, per l'esattezza, di cui 3.802 già processati) effettuati negli ultimi tre giorni ne sono risultati positivi otto (ovvero, lo 0,17 per cento). Per di più, tutti asintomatici. Cantar vittoria sarà inopportuno e prematuro, ma per il momento il bilancio della maxi campagna preventiva anti Covid della Regione sta mostrando un quadro per cui essere decisamente ottimisti. Questi i numeri nelle due aziende sanitarie del Veneziano da Ferragosto a ieri: 4.006 (già processati 3.361) i tamponi effettuati nella zona dell'Ulss 3 (2.346 all'aeroporto Marco Polo, 4 positivi, e 1.660 nei centri del territorio, 2 positivi) e 513 (441 quelli già analizzati) nel Sandonatese e Portogruarese dell'Ulss 4 (2 i positivi).

L'aeroporto Marco Polo è stato il primo d'Italia ad avere un punto tamponi per i voli di rientro da Spagna, Malta e Grecia (la Croazia, l'altro paese finito nel decreto ministeriale che sancisce l'obbligo di sottoporsi al test per chi torna dall'estero, qui non fa scalo). A Malpensa, per esempio, fino ad oggi il servizio non è ancora stato istituito. «Abbiamo gestito il percorso dei passeggeri in maniera ordinata - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - suddividendolo in tre momenti: l'accoglienza, l'accettazione e l'uscita. Sta funzionando: i due terzi (67%) dei passeggeri dei tredici voli che quotidianamente monitoriamo scelgono di sottoporsi al tampone. E l'esito arriva via sms». Questo perché gran parte dei passeggeri che transitano per il Marco Polo non risiedono nel Veneziano o nei territori dell'Ulss 3 (dei quattro risultati positivi qui, infatti, solo uno è della zona). «Per chi si sottopone al test nei centri (distretto di Favaro, ospedale di Mestre, ospedale di Noale e di Dolo, ex Giustinian a Venezia) l'esito si attende a domicilio e si ottiene tramite il medico curante oppure attivando il fascicolo sanitario elettronico o l'app Sanità a km zero. Altrimenti, agli sportelli di ritiro referti». Gli ambulatori sono aperti dalle 7 alle 13 e si può accedere direttamente senza prenotazioni o impegnative.

TEST RAPIDI

Da stamattina, però, si dovrebbe accelerare con i tempi: per l'esito infatti basterà attendere 7 minuti. L'Ulss ha distribuito a tutti i centri i tamponi rapidi, la Polaroid del Covid test, che fotografa la situazione in tempo reale senza bisogno di un'analisi in laboratorio.

I numeri, dicevamo, parlano di una ripresa del virus ma che sembra poter essere tenuta sotto controllo. «Dopo la giornata nera dell'11 aprile (in cui ci furono 128 nuovi casi) abbiamo avuto un percorso uniforme dal 18 maggio in poi fino a un nuovo apice del 12 agosto - spiega Dal Ben - da lì però le cose non sono cresciute ma si è rimasti in linea. Lo sapevamo che sarebbe arrivata la fase della convivenza del virus».

Stessa analisi per i soggetti in isolamento, che erano 2.044 il 13 aprile e sono 618 oggi. Dodici i ricoverati, tutti in ospedale a Dolo, «ma nessuno di loro - precisa il dg - è in area critica». Otto di quei dodici, peraltro, fanno parte dell'Antica scuola dei Battuti, indubbiamente il focolaio più problematico di questo momento. «Al momento il 94% dei positivi sono asintomatici - continua - e questo probabilmente è dovuto al fatto che si è abbassata la media anagrafica dei contagiati, che è intorno ai 40 anni».

FOCOLAI

Dal 22 luglio, i focolai sono stati 34 (dodici sono stati già neutralizzati). Diciannove quelli autoctoni, 15 quelli originati fuori Ulss. «Quello più grosso è appunto ai Battuti - specifica Dal Ben - abbiamo avuto sei deceduti, 45 ospiti e 26 operatori sono positivi. La situazione però anche qui si sta stabilizzando, anche questo focolaio si sta via via spegnendo». Tra i 9 casi singoli di importazione di covid dall'estero, invece, 4 badanti ucraine e moldave, un lavoratore dall'Ucraina e uno dalla Romania, un cittadino Usa e uno spagnolo.

«Stiamo facendo anche attività di prevenzione tra le comunità straniere conclude il direttore generale - per sensibilizzarli al rispetto del distanziamento sociale e all'uso della mascherina. In particolare le comunità più numerose: moldavi, romeni, bengalesi. È fondamentale in questo momento risvegliare la coscienza civica di tutti. Resta la questione scuole su cui stiamo studiando un piano ad hoc che presenteremo nei prossimi giorni».

