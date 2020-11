IL BILANCIO

VENEZIA Timidi segnali di frenata in un panorama dal cielo ancora torvo. La buona notizia però arriva da un bollettino che, seppur ancora pesante e ben peggiore di quelli a cui si era abituati nella prima ondata di primavera, segna indicatori stabili a una settimana di distanza dai picchi assoluti dello scorso weekend, quando furono registrati quasi 1.200 casi in due giorni. A voler guardare il quadro complessivo, l'impressione è che ci si stia avvicinando al picco della curva dei contagi: il dato più rappresentativo è la continua, ma lenta, ascesa dei positivi con scarti giornalieri comunque minori alla scorsa settimana. Tra ieri e giovedì ci sono stati solamente 19 casi di differenza (361 nuovi contagi giovedì, 380 ieri) ma in entrambi i casi sono stati minori rispetto ai 510 di mercoledì, ai 499 di martedì e ai 428 di lunedì. Variazioni vicine tra loro e con picchi, quando ci sono stati, in fase calante. Un quadro del tutto contrario all'andamento di una settimana fa, aperta con i 353 nuovi contagiati di lunedì 3 novembre e chiusa con i 568 di domenica 8 novembre, dopo aver toccato il +623 di sabato 7 novembre.

LA GIORNATA

Fermandosi ad analizzare il quadro riportato dal bollettino pomeridiano di Azienda Zero, tra le 17 di giovedì e la stessa ora di ieri ci sono stati 380 nuovi contagiati per un totale di 13.663 casi da inizio pandemia, cioè dal 22 febbraio. Gli attualmente positivi sono saliti a quota 7.955 mentre c'è stato un rialzo leggero (+4) dei ricoverati negli ospedali: 346, nuovo massimo di sempre.

Scendono a 35 (-1) i pazienti in Terapia intensiva ma il conto deve prendere in considerazione anche l'unico decesso di giornata che porta le croci del Veneziano a toccare quota 436 dal primo marzo scorso, quando ci fu la prima vittima in un qualche modo collegata al virus.

In crescita anche le persone in isolamento fiduciario, arrivate ieri mattina (il dato è fornito dalla Regione solo di mattina, ndr) a 4.299, numero assoluto più alto di tutte e sette le province del Veneto. Di questi 4.299, 2.195 sono positivi al coronavirus (e 67 hanno anche sintomi), 1.776 sono isolamenti fiduciari di contatto (si riferiscono a persone non positive ma che si sono trovate vicine a persone che poi hanno avuto tampone positivo), 185 sono viaggiatori e 143 sono in fase di assegnazione da parte delle Ulss 3 Serenissima e Ulss 4 Veneto Orientale.

I FRONTI

Tra i focolai che più preoccupano i medici dell'area metropolitana, oltre alle case di riposo - dov'è risultato positivo complessivamente il 6% degli anziani ospitati tra Ulss 3 e Ulss 4 - ci sono i casi delle ditte in sub appalto a Fincantieri. Qui sono circa 500 i lavoratori, quasi tutti bengalesi, risultati positivi al coronavirus e scovati dalle rigide norme di lavoro che sono state messe a punto dai datori di lavoro. L'ipotesi è che i contagi siano esplosi all'interno della comunità stessa.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

