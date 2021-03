Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Spingere al massimo le forze per accelerare sui vaccini, senza però lasciare sguarniti gli ospedali e da soli i pazienti non-Covid. Una partita difficile alla quale non è arrivata in gran supporto la chiamata nazionale di infermieri da arruolare e inserire nelle strutture. Nel Veneziano, a bando ministeriale chiuso, sono state una ventina le assunzione dei nuovi operatori sanitari, tra medici e infermieri: gocce, nel mare...