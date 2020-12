IL BILANCIO

VENEZIA Sono la cartina di tornasole dei contagi delle scorse settimane e il loro sarà l'ultimo indicatore destinato a scendere nella narrazione della pandemia, ma le croci che si susseguono senza soluzione di continuità rappresentano per il Veneziano un dicembre nerissimo. Ieri il bollettino regionale di Azienda zero riportava altri 28 decessi, mai così tanti da inizio pandemia in una giornata. Ed è vero che sono stati inseriti ora dei decessi di alcuni giorni fa, ma la sostanza cambia di nulla e la rincorsa al nuovo record giornaliero è ormai un esercizio di stile e statistica fine a se stesso. In totale le croci che rappresentano il calvario dell'area metropolitana di Venezia nell'era Covid sono 1.069, al di là di ogni soglia psicologica solo lontanamente immaginabile quando, l'1 marzo, il virus aveva portato con sé la prima vita.

LA GIORNATA

Il resto del bollettino regionale è il racconto dell'ennesima giornata da trincea: ci sono stati 414 contagi, duecento in meno rispetto a lunedì sera, ma per parlare di curva in discesa serve un trend continuo che al momento non c'è. Con i nuovi contagiati sale a 37.795 il numero totale delle persone affette da Covid dal 22 febbraio mentre gli attualmente positivi scendono di poco rispetto a lunedì raggiungendo quota 12.311.

Calo importante anche nei ricoveri (in tutto 582, -17) ma va fatta la tara con i decessi in costante aumento. Dei ricoverati, sono 58 (-10, si legge sempre rapportato al crescere delle croci) le persone in Terapia intensiva.

MIRA

Lutto a Mira dove la cittadina della riviera del Brenta piange Lucio Trevisan, 70 anni, padre dell'ex candidata sindaco di Mira, Antonella Trevisan che nel 2017 aveva corso per la poltrona da primo cittadino sostenuta dalla lista Fucsia e dal centrodestra arrivando a giocarsi il ruolo di sindaco fino al ballottaggio. Il padre Lucio era conosciuto a Mira dove aveva anche lavorato come ex dipendente della Mira Lanza

PADRE E FIGLIO

A Mirano si chiude un anno terribile che ha strappato alla città e ai loro cari ben 40 vite. Tra le ultime tragedie c'è quella che ha colpito la famiglia Vian a Zianigo: sabato il Covid si è portato via Paolo, noto carrozziere di Zianigo: aveva solo 60 anni. Era stato fino a poco tempo fa, per circa due decenni, il titolare della carrozzeria che portava il suo nome, specializzata in verniciatura industriale, con sede in via Volta, lungo il Cavin di Sala. Paolo Vian, che non soffriva di altre patologie, si era contagiato, come altri suoi famigliari, nelle scorse settimane e purtroppo non è stato l'unico ad esserne travolto.

Una tragedia nella tragedia infatti quella vissuta dalla sua famiglia, che appena 10 giorni prima aveva perso per gli stessi motivi l'anziano padre di Paolo, Giuseppe, di 95 anni. I due vivevano insieme e il contagio non ha lasciato scampo ad entrambi. All'anziano è stata fatale l'età e le condizioni generali di salute, la scomparsa di Paolo invece, relativamente giovane, ha lasciato interdetti molti in paese e a Mirano, dove il carrozziere era conosciuto per la sua attività e per il suo carattere affabile e cordiale, benvoluto da tutti.

Paolo Vian è mancato a Dolo il giorno di Santo Stefano e i funerali si terranno in chiesa a Zianigo lunedì 4 gennaio alle ore 10. Il giorno dell'antivigilia la famiglia aveva salutato il padre novantacinquenne, mancato solo 11 prima del figlio, il 15 dicembre. Un mese terribile per la famiglia e in particolare per la figlia di Paolo, Federica e i fratelli, figli di Giuseppe, Augusto e Antonella, quest'ultima residente insieme a Paolo e al padre.

Filippo De Gaspari

