IL BILANCIO

VENEZIA Sono cinque i poliziotti della questura risultati positivi al Covid. Fanno tutti parte dell'ufficio di Gabinetto. Alcuni di loro presenterebbero dei sintomi, ma lievi: raffreddore e mal di gola. Gli altri, invece, sarebbero asintomatici. Il tutto in una giornata in cui il virus ha fatto registrare una delle sue impennate con un totale a bilancio di 28 nuovi casi e un nuovo decesso, a cui si aggiungono 80 persone in più rispetto a domenica in isolamento domiciliare.

IL COMUNICATO

La stessa questura, ieri mattina, ha diffuso una nota per specificare che il virus si era diffuso ad una cena di lavoro: uno dei partecipanti, uno dei famigliari dei poliziotti, era poi risultato positivo. Da li, si era diffuso il virus.

«Non abbiamo rilevato criticità», fanno sapere dalla questura, il che significa che tutti gli uffici sono rimasti operativi. Nessuna chiusura, nessuna restrizione dovuta ai contagi anche perché l'ufficio di Gabinetto è una struttura prettamente interna, che non ha molti contatti con il pubblico. Anche il questore Maurizio Masciopinto, in ogni caso, dovrà sottoporsi al tampone, considerata la vicinanza al suo ufficio. Già da lunedì sono iniziate le sanificazioni e i test a tutti gli agenti e funzionari che hanno avuto contatti, negli ultimi giorni, con i colleghi risultati positivi ed ora in isolamento. In tutto, ieri, sono stati effettuati una trentina di test, i risultati si sapranno già da oggi, con ogni probabilità. La preoccupazione dei sindacati di polizia, in particolare, è che dal Gabinetto possa partire un vero e proprio focolaio, allargandosi soprattutto ai reparti operativi: in questo periodo, con la mostra del Cinema appena iniziata e con la stagione estiva al colpo di coda, un drastico calo del personale per ragioni sanitarie sarebbe un vero grattacapo per il questore Maurizio Masciopinto.

LA GIORNATA DI IERI

L'ondata di contagi in questura è stata una delle protagoniste della giornata di ieri, ventiquattr'ore fotografate come al solito dal bollettino delle 17 di Azienda Zero che ieri, per la seconda giornata consecutiva, ha fatto segnare una nuova croce. Si tratta di una donna di 97 anni, ricoverata da alcune settimane nell'ospedale Covid di Dolo, ed ex residente dell'Antica scuola dei Battuti, la casa di riposo di Mestre che per i primi mesi della pandemia, quelli più duri, era riuscita a tenere distante il virus, ma che il 29 luglio scorso si è vista travolta da un'impennata di contagi che ne avevano fatto il principale focolaio nel Veneziano, ora in via di spegnimento. Ma la potenza della morsa di Covid-19 si è fatta sentire ancora, con la morte dell'anziana, l'unica di ieri ma la 324esima croce dal primo marzo.

I contagi, poi, hanno continuato anche ieri: 28 in totale, dieci in più rispetto a quanti ne erano stati registrati lunedì. Numeri in continua crescita, con i tamponi che viaggiano a pieno regime nel tentativo di stanare il virus negli asintomatici, ben prima che si presenti con i sintomi ormai noti. Con quelli riportati ieri da Azienda Zero, i casi totali dal 22 febbraio sono arrivati a quota 3.290. Gli attualmente positivi sono 329, tara tra i nuovi contagi e i dieci guariti di giornata che fanno salire il computo totale dei negativizzati virologici a 2.637. Ieri non si è registrato nessun nuovo ingresso in ospedale, dove i ricoverati Covid sono scesi a 18 (ma solo per via del decesso dell'anziana): 17 sono nel reparto di Malattie infettive e una sola persona lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva. Ultimo dato, le persone in isolamento che sono salite a 1.322, cioè ottanta in più rispetto all'ultima rilevazione di domenica.

Davide Tamiello

Nicola Munaro

