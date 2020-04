IL BILANCIO

VENEZIA Solo 10 contagi, dopo i 55 dell'altro giorno. E nessun positivo tra i tamponi analizzati in laboratorio e fatti arrivare dal territorio dell'Ulss 3 Serenissima. La curva, insomma, sembra scendere in maniera decisa nonostante il prezzo da pagare sia sempre alto, legato a vite spezzate in un modo o nell'altro da un nemico sempre più difficile da individuare ma che sta allentando la presa.

DATI CONFORTANTI

Lo dicono i dati forniti da Azienda Zero che da ieri ha reintrodotto il bollettino delle 17, sospeso per alcuni giorni. I numeri, quindi, danno a chi li legge oggi su questo giornale uno spaccato più attuale e raccontano la giornata fino alle 17 di ieri.

Al di là degli zero contagi nell'Ulss veneziana, a livello provinciale il contagio rallenta, arrivando nel pomeriggio di ieri a 2.431 casi dallo scoppio della pandemia e a 784 persone attualmente positive, 23 in meno rispetto al pomeriggio di martedì. Crollano anche le persone curate a casa (598, cioè -20) e diminuiscono di 3 unità i ricoverati, arrivati a 186 in tutta l'area metropolitana. Dopo una leggera risalita nei giorni scorsi, riprende la flessione delle terapie intensive, calate di un'unità. Aumentano i dimessi e nelle ventiquattrore tra martedì e ieri ci sono stati altri 33 guariti.

DUE CROCI

Continuano però i decessi: ieri sono morti all'ospedale di Dolo Valter Santinato, 62 anni di Valli di Chioggia, fratello di Antonio, morto l'1 aprile; e un'altra persona di cui non sono state fornite le generalità.

Sempre il bollettino di Azienda Zero ha registrato, poi, cinque decessi di cui era stata data notizia nell'edizione di ieri. Tre sono avvenute a Villa Salus: Marisa Franco, 83 anni, di Mestre; Lena Bottazzo, 90 anni di Marghera - entrambe da tempo ospiti nella Residenza Venezia di Marghera - e Angelo Nalesso, 90 anni, del Lido. Due decessi, già pubblicati ma registrati solo ieri, sono avvenuti poi a Dolo: Alfredo Maschietto, 87 anni di Marghera e Maria Porri, 94 anni, anche lei di Marghera, a conferma di come la prima terraferma veneziana sia tra le aree più colpite. A Padova è morto Roberto Ballin, 89 anni, residente a Vigonza ma originario di Fiesso.

LE INIZIATIVE

Intanto l'Ulss 3 ha dato vita ad una serie di iniziative per aiutare i propri dipendenti alle prese con la battaglia del secolo e i loro familiari. Attraverso il Centro per i Disturbi del Sonno della Neurologia di Mirano-Dolo e l'Unità Operativa di Neurologia di Mestre, sono state aperte le porte ai dipendenti e ai loro familiari con uno sportello telematico di informazione e supporto sui disturbi del sonno.

Tutti i Dipendenti dell'Ulss 3 Serenissima che desiderino comprendere come poter meglio gestire il proprio benessere e quello dei loro familiari (dei minori) in relazione al sonno, potranno contattare degli esperti che potranno fornire consigli ed indicazioni pratiche. Così come è attivo uno spazio di ascolto psicologico dedicato agli operatori sanitari in prima linea, in particolare quelli delle terapie intensive e dei reparto Covid-19. Il servizio è stato messo in piedi dell'Unità Operativa di Psicologia Ospedaliera dell'Angelo in collaborazione con la Cardiologia Riabilitativa di Noale. Mentre per i più piccoli sono stati realizzati tre brevi cartoni animati (I mini cuccioli) con i quali spiegare la quarantena ai bambini.

Nicola Munaro

