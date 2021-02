IL BILANCIO

VENEZIA Sette morti e 107 nuovi contagiati. Sono questi i dati di giornata certificati ieri sera dal bollettino di Azienda zero per la provincia di Venezia. I ricoveri sono scesi di cinque unità rispetto a quelli di martedì, 192 anziché 197, diminuzione registrata nelle aree non critiche, mentre le terapie intensive restano stabili a quota 15. Dall'inizio della pandemia, quasi un anno fa, i decessi per Covid sono in tutto 1.636. Complessivamente i positivi sono saliti a 51.231 (+162 rispetto ai 51.069 di martedì sera), di cui attualmente positivi 5.379 (-64 sui 5.443 dell'altro ieri), mentre i negativizzati che non significa guariti, visto che molti hanno riportato pesanti conseguenze sono 44.216 (+219 sui 43.997 di due giorni fa). Negli ospedali continua a scendere il numero delle degenze: sono 163 i ricoverati nelle strutture dell'Ulss 3 Serenissima, di cui 12 in terapia intensiva (7,3%), 29 in quelle dell'Ulss 4 Veneto orientale, con 3 terapie intensive (10,3%). In totale, appunto, 192, con 15 casi gravi trattati in rianimazione. Nell'Ulss 3 le terapie intensive sono attive al Covid hospital di Dolo (8), a Mestre (3), e a Chioggia (1). I ricoveri ordinari in reparto sono 64 nell'ospedale della Riviera, 32 all'Angelo, 9 al Civile di Venezia, 2 a Mirano, una a Chioggia. L'altro Covid hospital, Villa Salus sul Terraglio, conta 24 degenti, altri 8 sono al policlinico San Marco, 5 alla Stella Marina, 3 a Noale, uno ciascuno al Centro Nazareth, al Fatebenefratelli e al San Camillo del Lido. Per quanto riguarda l'Ulss 4, i pazienti sono 25 al Covid hospital di Jesolo, uno in area critica a San Donà e 2 in area critica a Portogruaro.

LE VITTIME

Una delle ultime vittime della pandemia è Flavio Smajato, 66 anni di Vigonovo, che ha combattuto per un mese prima di morire nella tarda serata di martedì all'ospedale di Dolo. Non soffriva di peculiari malattie pregresse, era uno sportivo e amava particolarmente il golf. Sposato con Clara e padre di Andrea, Elisa e Francesco, era diventato nonno di Cecilia da un anno. Discendente di una storica famiglia di calzaturieri, è stato uno dei più giovani direttori di una filiale della Antonveneta. Si è sempre impegnato nel sociale: donatore di sangue, attività in parrocchia, rappresentate scolastico e membro di vari direttivi pubblici. Era fratello di Amalia, ex consigliere ed ex assessore regionale alle Politiche ambientali: La sua serenità e la sua saggezza erano contagiose. È sempre stato per tutti noi un punto di riferimento. I funerali alle 11 di sabato nella chiesa di Santa Maria Assunta di Vigonovo.

LE STORIE

Sempre sabato alle 15 nel duomo di Portogruaro si celebrerà l'addio a Silvano Pessa, 95 anni di Portogruaro. Imprenditore nel secolo scorso, aveva contratto il virus ancora a inizio anno ed è morto il 13 gennaio ma i famigliari, costretti alla quarantena e non potendo presenziare alla cerimonia, hanno preferito rinviare il funerale. Silvano Pessa con i fratelli aveva avviato una fabbrica in via Claudia a Concordia Sagittaria di lavorazione del legno che, fino agli anni 80, dava lavoro a una cinquantina di operai. Lascia le figlie Aurora, Gloria, Patrizia e Marina, i generi, i nipoti, i pronipoti.

Venerdì, infine, nella chiesa di Valli di Chioggia si terranno i funerali di Rosa Martini che avrebbe compiuto 96 anni a maggio. Era stata ricoverata a Chioggia, in Geriatria, il 21 gennaio scorso, in seguito all'insorgenza di alcuni problemi respiratori ma era negativa al Covid. Poi, all'inizio di febbraio, le è stata riscontrata la positività al virus e l'anziana è stata trasferita a Dolo, dove è deceduta martedì mattina. Rosa era originaria di Crocetta del Montello, nel Trevigiano, ma viveva a Valli da molti anni. In passato la sua famiglia aveva gestito una ristorante, Al Monte, in centro a Sant'Anna e un albergo, il Playa, a Sottomarina, ora entrambi dismessi. Rosa lascia i figli, Antonella ed Ermes, che viveva con lei.

Alvise Sperandio

Vittorino Compagno

Marco Corazza

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA