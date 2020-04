IL BILANCIO

VENEZIA Scendono. Scendono gli attualmente positivi, che per la prima volta da quando il contagio è diventato epidemia, ritornano sotto la soglia dei mille, fermandosi a 998. E poi scendono i ricoverati, così come le persone curate a casa. Frenano perfino i decessi: i 2 di ieri portano il conto totale a 197 vittime, un soffio sotto la soglia dei 200 morti. L'unico valore a registrate un aumento rispetto al giorno precedente è quello dei nuovi contagiati, 32. Che devono fare i conti con i guariti: 54 in un giorno.

LE NUOVE CIFRE

Sono 2.340 i casi di coronavirus nel Veneziano da quando è scoppiata la pandemia, all'1.30 del 22 febbraio. Alcuni picchi sono stati registrati in occasione dei nuovi tamponi nelle case di riposo ma la media è rimasta costante e sotto quel 50 che aveva caratterizzato il secondo mese dell'emergenza, tra il 21 marzo e il 21 aprile. Il dato più interessante è il sostanziale calo delle persone attualmente positive, cioè di coloro che in questo momento hanno il virus. Il bollettino di ieri ne registrava 998, vuol dire 22 in meno rispetto alla rilevazione di giovedì mattina quando erano stati 1.020, comunque in calo se confrontati con le ventiquattrore precedenti. Tra gli indicatori positivi di ieri, la discesa dei ricoveri fino a quota 202 (tre in meno rispetto a giovedì) e soprattutto dei pazienti positivi, ma curati a casa: 796, cioè 19 in meno in confronto alla rilevazione precedente. Restano stabili anche i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4. In tutto sono 19 i pazienti in Rianimazione: 5 a Mestre, 4 a Venezia, 5 nel Covid Hospital di Dolo e altrettanti a Jesolo. Crescono anche i dimessi, arrivati ad un totale di 343, con un incremento giornaliero di 4 persone.

Si ferma a due, e a 197 in totale, il numero dei veneziani morti ieri. All'ospedale di Mirano è spirata Elide Lovo, detta Betta, 83 anni: la sua è la prima croce per Noale ed Elide lascia la figlia Renza. A Dolo c'è stato il decesso di una persona di cui non sono state rese note le generalità. Sempre ieri il bollettino ha registrato la morte (notizia già data ieri, ndr) di Tatiana De Grandis, 90 anni, della Giudecca ma da tempo ospite nella casa di riposo Residenza Venezia di Marghera.

Intanto si riparte con l'avvio del piano sanitario regionale che prevede il controllo a tappeto di tutti i lavoratori delle Aziende sanitarie ogni 10 o 20 giorni. Mentre dai sindacati arriva la segnalazione che la maggior parte del personale delle aziende legate al Progetto di finanza che lavorano all'Angelo non avrebbe eseguito test. Si tratta di circa 300 persone tra addetti alle pulizie, alle mense, ai bar, ai Cup, alle segreterie, alla manutenzione, al guardaroba, ai lavori edilizi.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

