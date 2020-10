IL BILANCIO

VENEZIA Rispetto della quarantena, il Comune annuncia i controlli casa per casa per chi si trova in isolamento dopo essere stato contagiato dal coronavirus. A effettuare i controlli saranno gli agenti della polizia locale, tanto nel centro storico di Venezia quanto a Mestre. Il nuovo incarico agli uomini del comandante Marco Agostini arriva in concomitanza con il giorno più buio per il Veneziano dall'inizio della pandemia da coronavirus, quello in cui Venezia mette in fila 141 nuovi casi, con 97 persone ricoverate (+2), diventando «un caso» per ammissione dello stesso presidente Luca Zaia.

IL GIRO DI VITE

La stretta che verrà imposta dall'amministrazione di Ca' Farsetti è per limitare il diffondersi del virus e andrà di pari passo con gli altri controlli sulla movida e sul rispetto delle norme anti-contagio che già sono al centro del lavoro delle forze di polizia da venerdì sera. L'idea dei controlli casa per casa alle persone che si trovano in quarantena era partita con la volontà di verificare il rispetto della norma all'interno della comunità bengalese, diventata uno dei principali focolai interni al cluster provinciale del Veneziano. Il tutto era legato agli oltre 120 contagi nelle ditte in appalto a Fincantieri, soprattutto tra i lavoratori bengalesi che poi, al di fuori del luogo di lavoro, hanno diffuso il virus nei loro ambienti di comunità, dando il via ad un'impennata di contagi. Un'idea nata non perché - ha sottolineato l'assessore comunale alla Coesione sociale e alla Sanità, Simone Venturini, in un incontro con alcuni rappresentanti della comunità bengalese - i contagiati facciano orecchie da mercante alle regole, ma per le condizioni di vita di una comunità che condivide gran parte della propria giornata. Per questo sono stati individuati alcuni spazi comuni nei quali poter accogliere i lavoratori del Bangladesh positivi al virus e sono state messe sul piatto tutte le idee utili a effettuare uno screening necessario per i contatti dei contagiati. I rappresentanti della comunità hanno ipotizzato una collaborazione con l'Ulss, la più importante della quale riguarda un ambulatorio di riferimento per i cittadini bengalesi che non hanno un proprio medico curante e dei partner che possano garantire i trasporti verso i luoghi di esecuzione dei test e, quando necessario, verso i luoghi di quarantena. Comune e Ulss hanno anche dato il via a un elenco di mediatori culturali e alla traduzione in lingua dei cartelli sul Covid.

LA FIAMMATA CONTINUA

Centoquarantuno contagi tutti in una volta sola il Veneziano non li aveva mai visti. Il bollettino di ieri (che ha portato i casi totali a 4.841) ha superato il record di +138 dell'11 aprile. Frenano i ricoveri, solo 2 in più rispetto a ieri mentre restano 6 i pazienti in Terapia intensiva e diminuiscono gli isolamenti. La situazione però preoccupa. Nel Veneziano, infatti, la continua impennata di contagi da coronavirus pare inarrestabile e per rendersene conto basta paragonare i numeri. Ai 118 nuovi positivi di venerdì sera si sono aggiunti i 141 delle 17 di ieri: 259 casi in due giorni che fanno salire gli attualmente positivi a 1.113, seconda provincia in Veneto dietro Treviso, ma prima per accelerazione. La dimensione la danno ancora i numeri. Tra le 17 di giovedì e le 17 di ieri, il Trevigiano ha avuto 204 casi di nuovi contagi mentre il Padovano ha avuto 161 nuovi casi. Sul fronte ricoveri la situazione è simile: Treviso ne ha 33 e Padova 28.

I DATI E LE SCUOLE

Un primo saldo dei tamponi nelle scuole racconta di 69 classi con almeno un contagio (58 nell'Ulss 3 e 11 nell'Ulss 4), 467 tra scolari e studenti in quarantena (266 nell'Ulss 3 e 201 nell'Ulss 4) e 48 tra docenti e operatori scolastici in isolamento: 12 nel Veneziano e 36 nel Veneto orientale.

Nicola Munaro

Davide Tamiello

