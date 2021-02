IL BILANCIO

VENEZIA Risalgono i casi di contagio, ma continuano a scendere gli attualmente positivi nel Veneziano. Restano invece stabili i decessi. Nel giorno in cui il Veneziano supera la soglia psicologica dei 51mila casi da inizio pandemia (51.069 il totale) si sono registrati 144 nuovi contagiati. Scendono gli attualmente positivi (a ieri 5.443) e con un -1 scendono a 197 i ricoverati nelle strutture ospedaliere: 15 (+1) i pazienti in Terapia intensiva. Sei i decessi, tanti quanti domenica e lunedì, che spingono a 1.629 il monte totale delle croci legate al virus.

IL LUTTO

Se n'è andata una persona buona, stimata da tutti a Quarto d'Altino per la sua generosità e per il cuore che metteva nel volontariato. Purtroppo il Covid non perdona. Ricoverato dal 31 dicembre, non è riuscito a debellare il virus. Si tratta di Giulio Brentel, 77 anni, dipendente del Comune di Venezia a Marghera. Dalla pensione si è dedicato alla famiglia e agli altri. Generoso con tutti, Giulio ha regalato il suo tempo e la sua bontà come volontario per l'asilo parrocchiale e la parrocchia. Lo ricorda così la figlia Cristina: «Papà lascia un bellissimo ricordo. Era una persona semplice, umile e disponibile. È sempre stato qui a Quarto e da quando era diventato nonno si è dedicato con un grande cuore a tutta la famiglia». Al ricordo si unisce Alessandro Cesarato: «Provo dolore per la scomparsa dell'amico Giulio che ho sempre apprezzato per la rara umiltà con la quale si è sempre messo a disposizione del prossimo. Siamo abituati a vedere esibita ogni forma di servizio alla comunità, lui al contrario ha sempre offerto il suo tempo senza bisogno di pubblicità. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità che perde un raro esempio di uomo capace di compiere quotidianamente gesti di vera e autentica gentilezza». Giulio lascia la moglie Bruna e i figli Stefano e Cristina e i nipoti Tommaso e Francesco. I funerali si svolgeranno venerdì 12 febbraio alle 11 a Quarto d'Altino.

Gian Nicola Pittalis

