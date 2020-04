IL BILANCIO

VENEZIA Replicato sia Pasqua che a Pasquetta, potrebbe diventare il tratto distintivo di questo periodo della pandemia: mentre diminuiscono i nuovi contagi e i guariti aumentano sempre più (superando ogni giorno il numero dei neo-positivi), crescono inesorabili i decessi. È stato così domenica, è successo anche ieri.

Il saldo a fine giornata racconta di una Pasqua dai due volti: tra il 12 e il 13 aprile ci sono stati 9 morti (di cui 4 legati alle case di riposo) mentre si sono fermati a 61 - ma spalmati su due giorni, solo 27 ieri) - i nuovi positivi a Covid-19. Un numero che trascina anche il progressivo svuotamento degli ospedali: domenica, nel giorno santo della cristianità, la quota delle persone ricoverate è scesa di 15 unità rispetto a sabato. Ieri la flessione è proseguita e i numeri dei posti letto occupati ha segnato -9 rispetto alle 17 di Pasqua. La fonte è sempre la stessa, il bollettino delle 17 di Azienda Zero. Che ieri ha mostrato tutta la sua natura di Giano bifronte: da una parte i 4 decessi in più registrati negli ospedali rispetto a domenica, dall'altra il record positivo di nuovi contagi, 24, mai così pochi dall'11 marzo (fu +19) con la pandemia alle sue fasi iniziali nel veneziano. Il numero dei nuovi positivi è stato poi stritolato tanto dal raffronto con gli attualmente positivi (1.227, 21 in meno su domenica) quanto dai guariti di giornata, 45.

«STATE IN CASA»

Che la buriana non sia ancora passata lo dimostra il continuo crescere dei decessi, soprattutto tra le persone anziane, le più esposte alla violenza del virus. Nell'Ulss 3 su 95 morti, 77 sono di persone tra i 71 e i 100 anni, segno della letalità della malattia in questa fascia d'età. La curva dimostra come, tanto tra i casi gravi negli ospedali quanto tra i decessi, ci siano persone che hanno contratto Covid anche dopo la serrata imposta dal Governo. Il virus infatti può ancora essere trasmesso da positivi asintomatici «per questo - ha detto nei giorni scorsi il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - chiediamo alle persone di rispettare le prescrizioni».

FIESSO E CHIOGGIA

Piangono le case di riposo. Tra la notte di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ci sono stati altri 2 decessi legati al coronavirus nella casa di riposo di Fiesso d'Artico. In meno di ventiquattro ore se ne sono andate Dina Agostini, 92 anni, ed Eminia Diserò, 99 anni, entrambe positive. La struttura ha messo in atto tutti i dispositivi preventivi e ha integrato all'organico con sedici nuovi operatori: otto arrivano dell'Ulss mentre gli altri sono stati assunti temporaneamente dalla struttura. « Le persone che hanno contratto il virus sono state isolate e i nostri operatori seguono le procedure per evitare il contagio»- dice Alberto Toneatto amministratore dell'ente gestore».

All'ospedale di Dolo è spirato invece domenica sera Egisto Bertaggia, 90 anni, di Valli di Chioggia ma da tempo residente nella casa di riposo Casson. Con il suo decesso salgono così a 5 gli ospiti della casa di riposo di Chioggia e a 6 gli abitanti di Valli, morti a causa del coronavirus. La scomparsa dell'anziano chioggiotto rappresenta il trait d'union tra le due situazioni più preoccupanti in un territorio che, comunque, annovera quasi una ventina di decessi. Ma se l'allarme a Valli sembra, in qualche modo, rientrato, la preoccupazione più grande è centrata, ora, sul Centro servizi anziani Casson per come potrà evolvere la situazione. Gli ospiti contagiati sono, infatti, 29 su 175. Di questi 5 sono morti, 1 è ricoverato a Dolo e gli altri sono ancora nella struttura, isolati. Ma ci sono anche 22 operatori positivi al virus. Per coprire la carenza di personale la direzione e il cda hanno già avviato una ricerca del personale. «Abbiamo avuto una buona risposta da parte dei singoli - dice il presidente del Csa, Giovanni Zennaro - ma abbiamo ancora bisogno».

LE ALTRE VITTIME

Tra domenica e ieri sono deceduti anche Rina Dal Corso, 85 anni, di Fiesso d'Artico, spirata a Dolo; Nello Michieletto, 66 anni di Martellago, anche lui spirato a Dolo e Giancarlo Castagna, 80 anni, di Favaro, morto al Civile a Pasqua: la sua è l'ottava morte di Favaro, una delle aree più colpite della terraferma veneziana. Sempre all'ospedale di Dolo sono deceduti a Pasqua Giovanni Felice, 80 anni, di Scorzé ed Edda Barzon, 81 anni di Mira. Nella casa di riposo Francescon di Portogruaro è spirata, poi, Carla Falcer. In totale salgono così a 133 i veneziani deceduti dall'inizio della pandemia, contando sia i pazienti morti negli ospedali veneziani, sia le vittime registrate nelle case di riposo e negli ospedali fuori provincia o regione.

Nicola Munaro

(Hanno collaborato

Diego Degan

e Roberta Pasqualetto)

