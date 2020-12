IL BILANCIO

VENEZIA Quindici morti e 403 nuovi positivi. Sono i numeri che escono dal bollettino serale di ieri di Azienda zero, che calcola anche 503 ricoverati: 402 negli ospedali dell'Ulss 3 e 91 in quelli dell'Ulss 4, con 58 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall'inizio della pandemia, i casi sono 22.710; gli attualmente positivi sono 8.219, +169; i negativizzati 13.827, +95. Numeri pesanti, nella giornata nerissima di ieri in Italia, con quasi mille morti, ma comunque leggermente migliori, in provincia. Gli ospedali restano sotto pressione dovunque, ma non ci sono problemi di carenza di posti letto. Il Covid hospital di Dolo registra 129 degenti in area non critica (1 in più su mercoledì) e 13 in terapia intensiva (-1); nell'altro Covid hospital, Villa Salus a Mestre, ci sono stati 4 nuovi ingressi portando il totale dei degenti a 56. All'Angelo, i ricoverati sono scesi di due unità a 74, 14 sono in terapia intensiva (-1). Al Civile sono rispettivamente 53 (-1) e 7. A Mirano 5 e 5, con un -2 in entrambe le aree, a Chioggia 2 e 2, senza variazioni di giornata. Confermato il focolaio al policlinico San Marco di Mestre, dove si registrano 16 contagiati in area non critica (+3). Un paziente ciascuno, non in terapia intensiva, al San Camillo del Lido e al Fatebenefratelli di Venezia. Nel conteggio vanno aggiunti i 14 positivi al Centro Nazareth di Venezia, i 9 a Noale e 1 caso al Fatebenefratelli. Nessun ricovero ieri nell'Ulss 4.

IL BARISTA

«La botta io l'ho avuta lunedì, quando mi hanno detto che mio papà era risultato positivo al tampone. Se n'è andato in un attimo». Primo Zambon avrebbe compiuto 86 anni domenica: a Venezia lo conoscevano in tanti perché per cinquant'anni era stato il socio e gestore del bar All'orologio in campo Santa Maria Formosa. Era in pensione da circa un anno e mezzo e negli ultimi mesi si era trasferito in una casa di montagna in Friuli. È morto ieri su un letto di terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone dov'era stato ricoverato lunedì per alcuni problemi respiratori. Dall'ospedale friulano era stato dimesso venerdì scorso dopo alcuni giorni passati in reparto per problemi renali. E lì, in corsia, potrebbe aver contratto il virus che ha fatto da acceleratore in un quadro clinico già non semplice. «Capire dove e come si sia contagiato non è la cosa che più ci interessa adesso» racconta il figlio Roberto che vive in Lombardia e non potrà essere presente al funerale del padre per il divieto di spostamento tra regioni di diverso colore. «Il mio pensiero è per mia mamma e mia sorella che sono là - continua Roberto - Posso sospettare che l'avesse in incubazione quando nel fine settimana scorso è stato dimesso, ma nulla di più. In questi giorni non l'ho visto, non l'ho sentito, non aveva con sé nemmeno il cellulare. L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un mese fa. Durante il lockdown l'avevo accompagnato a fare dei controlli: non ci aspettavamo un crollo così».

L'IMPRENDITORE

Anche Giorgio Nalon, mestrino inventore di un distributore di caramelle che ha fatto il giro del mondo, è vittima del Covid: aveva compiuto 90 anni lo scorso 17 marzo, è morto mercoledì mattina all'alba all'ospedale Santi Giovanni e Paolo. Lascia i figli Paolo, Andrea e Gianluca che ancora non sanno quando potranno celebrare i funerali dato che uno di loro è positivo. Giorgio Nalon ha gestito per oltre mezzo secolo il negozio di dolciumi di via Ca' Savorgnan e ci ha lavorato fino al 27 agosto del 2019 quando cadde per un'infezione alla colonna vertebrale e diventò ospite della casa di riposo Stella Maris del Lido dove è rimasto fino alla settimana scorsa quando i figli, sentendolo strano al telefono, hanno immaginato che avesse un'insufficienza di ossigenazione al cervello: «Lo curavano con calmanti, e quando siamo riusciti a ricoverarlo all'ospedale i medici si sono prodigati ma purtroppo non c'è stato nulla da fare». Giorgio Nalon, che per tanti anni ha lavorato fianco a fianco con la moglie Bruna che gestiva il negozio di bomboniere vicino a quello dei dolciumi, aveva iniziato l'attività nei primi anni Cinquanta con la rivendita in via Ca' Savorgnan e un ingrosso per cinema, tabaccherie e negozi in via Dante e poi in via Fagarè. In casa di riposo, quando sentiva i figli, fino all'ultimo faceva progetti per il negozio.

CAMPOLONGO

E oggi alle 10.30, nella chiesa di Campolongo, si terrà l'ultimo saluto a Nives Gobbi, 64 anni, deceduta all'ospedale di Piove di Sacco a causa del Covid-19. Lascia il figlio Gilas, con la nuora e due nipoti, i fratelli Orlando e Ivano e la sorella Ines. «Appresa la notizia della scomparsa della nostra concittadina porgo le mie condoglianze alla famiglia della signora Nives - dichiara il sindaco Andrea Zampieri - Una bellissima famiglia, che conosco e posso dire che tutti perdiamo una bravissima persona, dedita ai suoi cari e impegnata per la comunità». Stando agli ultimi aggiornamenti fino al 2 dicembre, a Campolongo Maggiore si contano 101 positivi, di cui 7 ricoverati.

Alvise Sperandio

Gaia Bortolussi

Èlisio Trevisan

