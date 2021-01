IL BILANCIO

VENEZIA Quindici morti e 200 nuovi contagiati. Questi i dati della giornata di ieri certificati dal bollettino serale di Azienda zero, da cui emerge anche la riduzione dei ricoverati, 15 di cui tre che erano in terapia intensiva, e del numero complessivo degli attualmente positivi, scesi di 248 unità dai 7.771 di martedì ai 7.523 di ieri. Segnali incoraggianti, dunque, sull'andamento della pandemia che confermano la regressione degli ultimi giorni, sebbene i decessi rimangano alti, tornati ieri in doppia cifra e raddoppiati rispetto ai 7 di martedì. In totale, da inizio pandemia, le croci in tutta la provincia sono 1.529. Quanto ai ricoveri, la giornata di ieri ha registrato uno scostamento significativo al Covid hospital di Dolo, dove i pazienti dell'area non critica sono scesi di 10 unità; -3 anche a Villa Salus. Negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima, i degenti sono adesso 257 di cui 27 (10,5%) in rianimazione.

SAN PIO X

E intanto è stato previsto un vertice, per questa mattina, sulla situazione dei contagi covid alla scuola primaria San Pio X di Meolo e sulla possibile apertura del plesso scolastico lunedì prossimo. All'incontro il sindaco Daniele Pavan, il dirigente scolastico Nicolò Firriolo e la responsabile covid dell'istituto per valutare le modalità di riapertura della scuola, chiusa ormai da una settimana, alla luce dei risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai circa 260 alunni della primaria e a tutto il personale scolastico. L'esito dei test rapidi aveva rilevato all'inizio di questa settimana 25 casi di positività negli allievi e 4 tra gli insegnanti. Tutti i positivi sono stati quindi sottoposti al tampone molecolare, che ha evidenziato già un caso discordante. Adesso si può prevedere un ritorno a scuola di almeno quattro classi e anche dei 15 alunni, in isolamento già da giovedì 21, che dopo essere rimasti chiusi in casa

LA MATERNA A SAN DONÀ

Anche una sezione della scuola materna Santi Angeli Custodi di Mussetta è a casa in quarantena dopo che è stato riscontrato un caso di positività tra i bambini. Il protocollo è scattato nella serata di martedì, quando alla direzione della struttura parrocchiale è giunta la comunicazione del contagio. A quel punto è stato avvisato il dipartimento di prevenzione dell'Ulss4. La ventina di bambini di quella classe, più la maestra, ieri sono rimasti a casa.

