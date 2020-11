IL BILANCIO

VENEZIA Quindici decessi in un giorno, nello spazio compreso tra martedì e ieri pomeriggio. Un balzo record, mai visto nel Veneziano in poco meno di nove mesi di pandemia. Un numero che dà la cifra di quanto sia forte ancora la morsa di ritorno del coronavirus che ieri ha fatto registrare 356 nuovi casi (152 in meno di ieri, 16.018 il totale) e 13 nuovi ricoveri, 423 la somma, di cui 47 in Terapia intensiva (-5). Questo mentre un piccolo focolaio è scoppiato nella caserma dei carabinieri di Mestre e le classi scolastiche interessate dal virus salgono a 202 nell'area metropolitana. L'indicatore dei decessi sarà l'ultimo a scendere, ma è dal 18 ottobre - un mese ieri - che non passa giorno senza l'aumentare delle croci, arrivate ieri a toccare quota 483 dall'1 marzo. Le vittime? Più o meno lo stesso identico profilo dei 15 pazienti deceduti ieri: anziani, spesso portati in ospedale dalle case di riposo nelle quali vivevano e dove erano stati attaccati dal nemico invisibile.

Ed è sulle case di riposo del Veneziano che si è acceso il faro della procura (ne parliamo a pagina 7 in nazionale): il pm Giovanni Gasparini ha aperto un'inchiesta nata (anche) dagli esposti depositati dall'avvocato Giorgio De Luigi per conto di una decina di familiari di vittime affinché vengano verificati i protocolli adottati e le misure di sicurezza messe in campo per garantire l'incolumità degli ospiti delle residenze per anziani. «È doveroso che si faccia chiarezza sui tanti decessi avvenuti nelle case di riposo a causa del Covid-19», sottolinea l'avvocato De Luigi. In tutta la provincia di Venezia, stando ai dati ufficiali forniti dalla Regione, fino allo scorso 10 novembre, gli anziani deceduti a causa del contagio da Covid all'interno delle case di riposo ammontano a circa 137, di cui 120 nelle strutture esistenti nell'ambito della Ulss 3, e 17 della Ulss 4. Una trentina di decessi si sono verificati in una sola casa di riposo, la Residenza Venezia di Marghera, ed è proprio in relazione ad una decina di queste morti che l'avvocato De Luigi ha presentato altrettanti esposti in quanto i familiari dei defunti chiedono risposte.

L'inchiesta su questi esposti e su altri dieci è relativi a decessi avvenuti in altre strutture della provincia di Venezia, tutti nella prima ondata di contagi, tra la primavera e l'estate scorse. Il picco dei contagi nelle case di riposo era stato toccato il 14 aprile, quando nell'Ulss 3 era positivo oltre il 9% degli anziani: 349 su 3.479.

I NUMERI DI OGGI

Nell'Ulss 3 a ieri sera c'erano 226 ospiti positivi su 3.192, il 6,52% per un dato (assoluto e percentuale) in continua crescita. I fronti più difficili riguardano la situazione di Villa Fiorita si Spinea, con oltre 60 positivi (ma solo oggi si saprà l'esito dei tamponi effettuati lunedì) e 23 morti in tutto. Cinquanta gli ospiti positivi allo Stella Maris del Lido, una trentina al Relaxxi di Noale. All'Antica scuola dei Battuti di Mestre (centro di un focolaio a fine estate) ora sono 9 gli anziani positivi e 4 positivi operatori mentre venerdì, fa sapere l'amministrazione, riprenderanno gli accoglimenti. A San Giobbe ci sono 4 anziani (uno in via di guarigione) e 4 operatori positivi in isolamento. Sei i positivi alla San Lorenzo. Cresce invece il numero dei contagiati alle Zitelle della Giudecca dove sono 12 gli ospiti positivi (erano 4 ma nello stesso nucleo) e 6 operatori positivi (erano 3).

Situazione sotto controllo nelle Rsa dell'Ulss4 Veneto Orientale. L'unico focolaio è alla Don Moschetta di Caorle, dove si sono registrati 28 positivi tra gli ospiti e 6 tra il personale: positività riscontrata con il tampone rapido e si sta attendendo la conferma o meno da quello molecolare. «Le condizioni sono buone, non siamo preoccupati - hanno assicurato i servizi sociali dell'Azienda sanitaria - È una situazione che in parte ci aspettavamo dopo la positività riscontrata la scorsa settimana: si tratta di una struttura piccola e che non permette grandi manovre». Il medico dell'ospedale è stato l'altro ieri alla Don Moschetta per impostare le terapie, quindi il team del distretto, che in questi giorni è quotidianamente presente per dare una mano. Per quanto riguarda le altre undici strutture, non si registrano casi. C'era stato un solo positivo alla Francescon di Portogruaro circa un mese fa, poi negativizzato. Alla Stella Marina di Jesolo, invece, alcuni spazi sono stati dedicati per ospitare i pazienti usciti dal Covid-Hospital ed in fase di guarigione: attualmente ce ne sono dieci, dei quali quattro si sono negativizzati.

L'indice di positività nelle Rsa del Veneto Orientale è dell'1%, il più basso del Veneto, così com'era stato nella prima ondata, quando si registrano complessivamente una ottantina di positivi, con un picco massimo di 40 e con 17 deceduti, inclusi quelli trasferiti all'ospedale di Jesolo in quanto le loro condizioni erano peggiorate.

