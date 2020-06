IL BILANCIO

VENEZIA «Quello a cui stiamo assistendo è un andamento positivo dell'evolversi della malattia, che ci fa ben sperare nel toccare il punto zero di tutti gli indicatori tra la fine di giugno e l'inizio di luglio».

Giuseppe Dal Ben analizza i dati di tre mesi di pandemia e per un attimo si lascia andare alla speranza, sorretto dall'incontestabile forza dei numeri. Dopo il picco del 29 marzo, i ricoveri dal 10 maggio hanno iniziato a scendere, arrivando alla quota minima di ieri sera, quando il bollettino di Azienda zero ne segnava 10 e tutti sempre in Malattie infettive. Così come gli asintomatici, scesi a 89 e per la prima volta sotto i 100. In una giornata che comunque ha fatto segnare tre nuovi contagi (due sono operatori sanitari dell'Ulss 3, asintomatici) e due nuovi decessi extraospedalieri. Luci (tante) e ombre (poche) che fanno però mantenere alta l'attenzione di Dal Ben: «Il 30 maggio c'è stato il dato bellissimo dello svuotamento delle terapie intensive. Non abbiamo vinto la guerra - ha fatto notare il direttore generale - perché siamo di fronte a tante persone decedute, ma ci siamo difesi bene, abbiamo superato la prima battaglia». Il rischio concreto è ritrovarsi a fare i conti con Covid in autunno. «Conosciamo poco del virus, le terapie si stanno sviluppando ma non esiste la cura, siamo in fase sperimentale. Ci sono considerazione oggettive - ha puntualizzato - che ci fanno dire come in autunno il coronavirus può tornare, magari meno forte, ma dobbiamo essere pronti. C'è anche la possibilità di un intreccio con l'influenza stagionale. Per adesso aspettiamo il 15 giugno per vedere se si stabilizza il dato, come pare succedere».

IL CONTRASTO

La lotta al virus è stata combattuta a suon di tamponi: 81.841 quelli fatti dall'Ulss Serenissima, circa il 10% della regione. La fascia più colpita? Dai 45 anni in su, prevalentemente donne. Per quanto riguarda i dipendenti dell'azienda sanitaria, il 98% di loro è stato controllato e continua a esserlo: «Iniziamo adesso il quarto giro di test - ha aggiunto il dg - Ci sono dieci dipendenti positivi, tutti asintomatici: 6 infermieri, 1 medico e 3 operatori socio sanitari». Sotto controllo anche i medici di base e i pediatri: il 97% è stato controllato e nessuno è risultato positivo. Risicati i positivi al test rapido (sono 697, cioè il 2,2%) e solo 5 di questi hanno dato esito positivo al tampone.

LE CASE DI RIPOSO

Nelle case di riposo, il 14 aprile c'erano 315 ospiti e 137 operatori positivi al nemico invisibile. Ieri un solo paziente positivo e nessun operatore. «Abbiamo impostato un piano d'intervento andando noi stessi lì - ha spiegato il dg - Ci siamo affiancati, qualche volta sostituiti, alle case di riposo per sviluppare percorsi diversi e divisioni interne tra positivi e non. Abbiamo mandato i nostri primari nelle case di riposo di Chioggia, Fiesso d'Artico, Mira e Mestre. Gli specialisti di igiene pubblica ci dicevano come affrontare la situazione man mano che si presentavano nuovi positivi. Una grossa mano è arrivata dai medici Usca e abbiamo sempre aggiornato le terapie, tentando di curare i nostri anziani lì dove vivevano e non negli ospedali».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA