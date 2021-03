IL BILANCIO

VENEZIA Quattro morti, 140 nuovi contagi e 151 ricoverati, di cui in 13 in terapia intensiva. Questi i numeri di ieri della progressione del Covid in provincia. Da quand'è iniziata la pandemia, i decessi sono saliti adesso a 1.705. Il dato cumulativo dei positivi sale a 53.936, di cui gli attualmente positivi sono 4.230, mentre i negativi sfondano quota 48mila. Il dato dei nuovi contagiati conferma il trend altalenante dell'ultima settimana: erano stati 152 domenica scorsa, 326 sabato (calcolati però in 36 ore), 67 venerdì (in 12 ore), 202 giovedì, 222 mercoledì, 119 martedì, 144 lunedì e ancora 222 domenica 21 febbraio. Segno che il virus non molla la presa ma continua a propagarsi in maniera preoccupante.

LA RISALITA

I ricoverati sono 151, uno in più rispetto a domenica sera, ma con una terapia intensiva in meno: 126 nell'Ulss 3 Serenissima, di cui 11 in terapia intensiva e 25 nell'Ulss 4 del Veneto orientale di cui 2 in terapia intensiva. Nello specifico, ci sono 8 ricoverati a Dolo, 3 a Mestre e 2 a Portogruaro. Gli altri degenti in area non critica sono 19 a Mestre, 2 al Civile di Venezia, 1 a Mirano, 64 a Dolo, 1 a Chioggia, 12 a Villa Salus, 3 ciascuno al policlinico San Marco e al San Camillo, 5 ciascuno al Centro Nazareth e allo Stella Maris, 23 a Jesolo.

La fine di febbraio permette, peraltro, di trarre un bilancio rispetto ai mesi scorsi. Nel mese ci sono stati 3.661 nuovi contagiati. Il 28 febbraio sera i ricoverati erano 150, 116 in meno rispetto al 31 gennaio, quand'erano 266, mentre i morti del mese sono stati 135. Contrazione confermata anche su gennaio che si era chiuso con 10.767 nuovi positivi. Un crollo rispetto a dicembre dell'anno scorso, che aveva visto ben 17.848 nuovi positivi, 65 ricoveri in più 503 al 30 novembre e 568 il 31 dicembre, al culmine della seconda ondata e ben 473 decessi. I 3.661 casi di febbraio sono di molto inferiori a quelli di novembre quando ne erano stati registrati 13.090, e meno anche a quelli di ottobre, 4.388, quando il Covid aveva iniziato a rialzare la testa per poi entrare nelle settimane successive nella seconda ondata. Numeri, tutti questi, che confermano come la pandemia si sia propagata significativamente negli ultimi due mesi del 2020. Adesso la situazione è migliorata, ma non per questo si può abbassare la guardia, mentre a destare preoccupazione è l'impatto delle varianti.

ALLARME A SCUOLA

Intanto un ragazzo che frequenta la scuola dell'obbligo a Cona è risultato positivo alla variante inglese del virus. Lo conferma il sindaco, Alessandro Aggio, dopo la comunicazione dell'Ulss che ha accertato la circostanza con l'utilizzo dei tamponi molecolari. «La prima comunicazione, venerdì, relativa ai test con i tamponi rapidi ci aveva sollevati, perché non c'era alcun positivo alla variane inglese. Poi il controllo è stato ripetuto con i molecolari ed è emerso, per fortuna, un solo caso». Ora il ragazzo, asintomatico, è in isolamento per 14 giorni. Le classi della primaria e della media, con presenza di positivi, intanto, sono state messe in quarantena attenuata, ovvero i ragazzi possono andare a scuola ma non uscire di casa».

