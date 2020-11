IL BILANCIO

VENEZIA Quasi duecento persone ricoverate per Covid negli ospedali veneziani. E l'incubo torna a farsi ancora più pressante perché ieri, nella giornata che ha seguito il boom di sabato (362 contagi in ventiquattr'ore, una cosa mai vista) il dato che più preoccupa è quel +11 nel delta dei ricoveri. Il totale sale così a 192 ricoverati, un numero che non si vedeva da fine aprile, quando il nemico invisibile aveva rischiato di mandare in saturazione gli ospedali dell'Ulss 3 - soprattutto la Terapia intensiva - e quando, soprattutto, Covid-19 era nella fase più violenta della prima ondata.

Fatto sta che dopo sei mesi la situazione è ancora la stessa: se l'incremento dei contagi è figlio anche di un aumento esponenziale dei tamponi - ad ottobre ne sono stati fatti oltre 45mila: a settembre erano stati 52.264, meno di quanti ne erano stati messi assieme a marzo (12.865) e aprile, 29.114 - il continuo aumento dei ricoveri è però slegato dalla ricerca a tappeto dei possibili contagiati perché ad andare in ospedale sono persone che hanno bisogno di cure costanti e precise. E novembre inizia con lo stesso numero con cui si era chiusa la prima fase della pandemia. Per fare un confronto, il primo ottobre si chiudeva con 48 ricoveri e ieri, a un mese esatto di distanza, quell'indicatore era salito fino a 192: 144 nuovi ingressi in ospedale in trenta giorni. Con i reparti di Terapia intensiva che toccano la punta massima di 19 pazienti Covid distribuiti negli ospedali di Mestre (7), Dolo (5), Venezia (3), Portogruaro (2) e San Donà di Piave (1).

LA GIORNATA

Il resto del report di Azienda Zero è l'ormai conosciuto bollettino di guerra di queste settimane, da metà ottobre in poi. Per la sesta volta da lunedì, i contagi nel Veneziano ieri hanno superato quota 200 nuovi positivi: +252 la variazione totale rispetto alle 17 di sabato. Con i contagiati assoluti dal 22 febbraio a ieri, arrivati a 8.682, salgono anche gli attualmente positivi che sono arrivati a 4.423. Detto dei ricoveri - il numero al contempo più significativo e più preoccupante dell'intera giornata dell'1 novembre - continua la crescita dei decessi. Il bollettino di ieri ne riportava uno, facendo così salire il conto totale a 379. In leggera controtendenza, invece, il totale degli isolamenti (3.972) che restano comunque il numero più alto dell'intera regione. Nel Veneziano sono poi 1.565 gli isolati positivi al virus, 39 dei quali con sintomi.

Nuovi casi di contagio a Eraclea, ieri pomeriggio saliti a quota 33. Inoltre dai tamponi rapidi di controllo effettuati nella scuola Leonardo Da Vinci, sono emerse altre 2 positività nonostante personale sanitario sia attesa dell'esito dei tamponi molecolari. L'Amministrazione comunale, sottolineando che la situazione rimane sotto controllo, ha inviato la cittadinanza alla massima collaborazione. Ieri pomeriggio inoltre una ditta locale, ha offerto gratuitamente la sanificazione dei locali della scuola.

I FOCOLAI

Tra i focolai principali, oltre ai lavoratori - quasi tutti bengalesi - delle ditte esterne di Fincantieri (i contagi sono arrivati a più di 300) preoccupa la situazione della casa di riposo di Villa Fiorita, a Spinea, con 75 positivi al Covid, 57 dei quali sono ospiti residenti (su 104 totali).

Ed è allarme anche a Cavarzere: «Rispettate le misure anti-contagio, indossate la mascherina e mantenete distanza di sicurezza». È stato questo appello la prima iniziativa del sindaco, Henri Tommasdopo aver preso visione dei dati sull'epidemia nel territorio comunale. Nel giro di due settimane il numero dei positivi è più che triplicato: dagli iniziali 7, agli 11 di una settimana fa, ai 24 attuali, con 3 ricoverati. Numeri limitati ma la progressione ha indotto Tommasi a richiamare alla prudenza «non per fare allarmismo, ma perché tutti siano informati correttamente». Tommasi aggiunge anche che i colpiti «non sono solo anziani, ma le fasce d'età variano da quella dei molto giovani a quella avanzata». «Possiamo tenere alla larga il virus - aggiunge il sindaco - E questo non significa privarci della nostra libertà, perché libertà in questo momento significa responsabilità. Dipende solo da noi».

Nicola Munaro

(Hanno collaborato Giuseppe Babbo e Diego Degan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA