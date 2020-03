IL BILANCIO

VENEZIA Proprio nei giorni in cui esplodeva il coronavirus anche al di fuori della Cina, l'influenza stagionale toccava a Venezia e in Veneto il suo picco massimo. Erano i primi giorni di febbraio e da lì - ormai un mese fa - i contagiati dall'influenza normale hanno iniziato a calare.

Per un virus passato in secondo piano, surclassato mediaticamente e in fatto di psicosi dal Covid-19, ma che nel territorio dell'Ulss 3 è costato la vita di una donna residente a Mestre e deceduta settimana scorsa. Mentre un uomo - residente in una regione del centro Italia e nel veneziano per un lavoro temporaneo - era morto alcune settimane prima sempre all'ospedale dell'Angelo. Nell'Ulss 3 Serenissima il flusso epidemico ha avuto la stessa curva temporale registrata nel Paese e nel Veneto: anche nel Veneziano, quindi, il picco è stato raggiunto nei primi giorni di febbraio. Secondo le prime rilevazioni (quindi parziali) i dati di incidenza risultano ulteriormente inferiori alla media regionale: si registra una percentuale di persone colpite dall'influenza stagionale, inferiore in ogni fascia di età - sia tra i bambini, quindi, che tra i ragazzi, gli adulti, gli anziani - rispetto alle altre zone del Veneto, comunque inserita tra le regioni italiane meno colpite dal contagio.

Il dato medio al picco si è fermato nell'Ulss 3 Serenissima appena al di sopra dei 7 casi per mille abitanti, rispetto agli 11 su 1000 del Veneto e ai 13 su 1000 dell'intera nazione. In fatto di gravità, mentre il coronavirus ha portato nei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva degli ospedali veneziani 9 persone (alcune di loro gravi mentre il decesso del paziente 1 del veneziano sembrerebbe non essere collegato a problemi respiratori tipici di Covid-19), sono state nel complesso 12 in Veneto le segnalazioni di casi gravi per complicanze dovute all'influenza, 4 delle quali registrate nell'Ulss 3, dove si sono avuti 2 decessi: la signora di Mestre e il lavoratore residente fuori regione. Nella campagna della vaccinazione antinfluenzale 2020, l'Ulss 3 ha acquisito 118.000 dosi di vaccini. Di queste, 105.000 sono state consegnate ai medici di famiglia mentre le altre sono state diffuse direttamente dal Servizio vaccinale dell'Azienda sanitaria. A proposito, un dato: nessuno dei 12 casi gravi veneti era stato vaccinato contro l'influenza.

