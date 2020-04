IL BILANCIO

VENEZIA Più 135. Era la sera del Sabato Santo e il bollettino di Azienda Zero metteva ancora terrore raccontando di nuovi 135 casi in sole ventiquattrore, quelle tra le 17 di venerdì 10 aprile e le 17 di sabato 11. Dalla vetta della seconda variazione di contagi di sempre nell'era del coronavirus veneziano, è stata una discesa. Subito ripida: +37 a Pasqua, + 24 a Pasquetta, + 21 martedì e +18 ieri sera, numero che in assoluto rappresenta la minore variazione di nuovi positivi rispetto alla giornata precedente da quando è scoppiata la pandemia. Insomma, qualcosa sembra cambiare sul serio.

«La giornata si era aperta con nessun tampone positivo nella notte - ha commentato il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - e non era mai successo. Il pomeriggio ha portato nuovi casi, una decina arriva dal territorio: sono cioè persone arrivate nei nostri Pronto soccorso con sintomi». Di questi diciotto, in sei sono stati ricoverati facendo segnare un minimo aumento dei nuovi letti occupati. Variazione che è bilanciata dal -1 delle persone ricoverate nelle Terapie Intensive del veneziano, in costante flessione da giorni. «Quello delle Terapie Intensive è un dato importante e significativo - ha aggiunto il dg - È lì dove bisogna guardare. Su 101 posti letti disponibili nell'Ulss Serenissima, ce ne sono 57 liberi». La curva dei ricoveri nelle Rianimazioni ha iniziato a calare a inizio aprile e finora non è mai stata invertita la rotta. Nella sola Ulss 3 erano 53 i pazienti ricoverati tra il 25 e il 26 marzo, ora sono 29. Come diminuiscono gli attualmente positivi scesi a 1.229 (ma si partiva dai 2.013 del 21 febbraio). La vera discesa generale a Venezia e provincia è inizia il 21 marzo: da quel giorno (quando ci furono 110 nuovi casi) i nuovi casi si sono stabilizzati, eccezion fatta per il +138 dell'8 aprile e il +135 dell'11 aprile. «Sono il risultato logico dell'esito dei tamponi nelle case di riposo e dell'entrata a regime del laboratorio di Mestre», ha spiegato Dal Ben. In tutto anche i negativizzati (o guariti) superano i decessi: 650 a 137.

«RESTATE IN CASA»

Impossibile però considerare la buriana alle spalle. La battaglia è ancora lunga e ci sarà da mettere sul tavola altre lacrime e altro sangue. Per questo, ha volto precisare Dal Ben, «il messaggio deve essere forte e chiaro: state a casa, rispettate la normativa. E se dovete venire in ospedale, venite con la mascherina, i guanti e un valido motivo».

LA TRINCEA

Ospedali che sono anche il fronte dell'emergenza. «Stiamo cercando di confluire su Dolo i pazienti con Covid per liberare gli altri ospedali e dar il via a una ripresa graduale della normale attività ospedaliera nei nostri ospedali - ha aggiunto il dg - I 101 posti di Terapia Intensiva non si toccano finché a livello nazionale non si farà scendere lo stato d'allerta della pandemia. Dobbiamo essere pronti se dovesse ripartire il contagio o ci dovesse essere un'emergenza nelle case di riposo».

LE CASE DI RIPOSO

Con l'Ulss 3 in testa alla classifica (parziale) di ospiti contagiati nelle residenze per anziani (il 9% hanno contratto Covid-19, la media regionale è ferma al 6%) sono sei le strutture che più preoccupano il direttore: la Nazaret di Mestre, Residenza Venezia di Marghera, dove il 70% degli ospiti è positivo, l'Anni Azzurri di Quarto d'Altino, l'Adele Zara di Mir, la Salute di Fiesso d'Artico - che ha avuto il maggior numero di decessi - e la Casson di Chioggia.

LA GIORNATA DI IERI

Come da Pasqua in poi, la giornata ha avuto un profilo da Giano bifronte: ai contagi in calo e all'aumento dei dimessi e dei guariti, ha fatto da contraltare il numero delle nuove croci: quattro in tutto tra la serata di martedì e il pomeriggio di ieri, tre in provincia di Venezia che diventano quattro contando una donna di Spinea morta all'Istituto oncologico Veneto di Padova.

All'ospedale di Jesolo è spirato Michele Camerotto, 83 anni di Torre di Mosto. All'ospedale di Chioggia è morto Rino Penzo, 77 anni, di Chioggia; mentre all'ospedale di Dolo è morto Ermenegildo Tommasin 81 anni di Chioggia, da tempo residente nella casa di riposo Casson, a Chioggia. Allo Iov di Padova è poi deceduta Alessandra Cogo, 73 anni di Spinea.

Nicola Munaro

