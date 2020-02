IL BILANCIO

VENEZIA Oltre 40 ore di tour, e quindi altrettanti di riprese e interviste, 18 appuntamenti, più di 25 personalità veneziane incontrate, rappresentanti delle più importanti realtà cittadine e delle istituzioni.

Si è concluso Venezia oltre, il progtto che l'Associazione veneziana albergatori ha proposto invitando a Venezia i giornalisti della stampa estera per combattere le notizie false che si erano diffuse dopo l'acqua alta del 12 novembre, provocando un crollo delle prenotazioni alberghiere.

LE GIORNATE

Il programma, messo a punto dalla vicepresidente Stefania Stea e dalla consigliera Lorenza Lain dopo due mesi di dialogo tra l'Ava e l'Associazione stampa estera, ha previsto tappe che sono risultate estremamente interessanti per i quaranta giornalisti arrivati in città che hanno avuto l'occasione di produrre servizi su Venezia e raccontare con estrema consapevolezza la città dopo l'acqua alta di novembre. «L'obiettivo di questo evento - spiega Lain - era correggere l'immagine distorta che circolava negli ultimi mesi, soprattutto all'estero, a causa dei social e di alcune fotografie molto potenti che hanno lasciato un segno tra le persone che amano Venezia e desiderano visitarla. Volevamo far arrivare nel mondo immagini e racconti veritieri di una città che in questo momento è accogliente e meravigliosa. Sono state proposte 18 tappe, che si sono rivelate di grande interesse per i giornalisti della stampa estera».

I TOUR

A partire dalla visita alla basilica di San Marco, guidata dai procuratori e da Deep in Venice, che ha permesso ai corrispondenti di scoprire non solo I danni e i rischi della marea che l'ha invasa ma anche di visitare luoghi difficilmente accessibili e di raccontare al mondo le meraviglie della cripta, che per qualche ora è stata ripresa dalle telecamere di tutto il mondo. Affollate, per esempio, la visita a Palazzo Ducale, il percorso Venezia segreta che ha portato il gruppo a esplorare luoghi poco battuti dai turisti e di grande interesse si è rivelata anche la visita al Mose. Dalla bocca di porto del Lido i 40 giornalisti, che scrivono per testate di tutto il mondo, dalle agenzie che servono il New York Times e le altre grandi testate degli Stati Uniti all'Australia, passando per la Russia, il Giappone, i Paesi arabi e tutta Europa (tra le testate il Washington post, Bbc, Nbs Universal, Cbs, Mediaset Spagna, Nhk Japan, La Vanguardia, Ria Novosti, Nzz Svizzera) sono tornati con ore di riprese con cui racconteranno come la città di Venezia conta di risolvere il problema della marea. Al centro maree hanno avuto risposta a tutte le perplessità che in questi mesi hanno tenuto le persone lontane da Venezia, per paura dell'acqua alta. «Li abbiamo messi in condizione - aggiunge Stefania Stea - di sentire tante voci. A partire da chi cura e gestisce i luoghi simbolo di questa città fino alle istituzioni che hanno avuto occasione, collaborando con noi, di presentare i loro progetti per Venezia. Il tutto è stato fatto in totale trasparenza, senza veli e senza nascondere nulla, lasciando la libertà e dando risposta a qualsiasi curiosità e necessità di approfondimento».

A CONTATTO CON LA CITTA'

Approfondimenti storici, culturali, ma anche di vita quotidiana. «Con la collaborazione dei nostri consiglieri e di tanti albergatori - aggiunge il direttore Claudio Scarpa -, a seconda dei temi che ci venivano proposti, abbiamo messo i corrispondenti in contatto con realtà artigianali, enogastronomiche e culturali di riferimento per la città». Ca' Sagredo, l'hotel Monaco, Caffè Florian, Harry's bar, hotel Centurion e Ca' Nigra hanno, a loro volta, ospitato prodotti tipici di Venezia, altre associazioni e attività cittadine, cercando di ampliare il più possibile le occasioni di diffusione delle eccellenze veneziane. Altri giornalisti, che non potevano venire a Venezia in questi giorni, hanno già programmato il loro arrivo da qui a fine marzo. «Finora - conclude il presidente Vittorio Bonacini - forse a causa delle tante incombenze che hanno tenuto in scacco la città dopo l'acqua alta eccezionale, poco era stato fatto in questo senso. Abbiamo così voluto dare il via a un nuovo progetto che non si conclude qui. Ava non vuole fermarsi qui e sta già lavorando ad altre iniziative che hanno l'obiettivo di portare a Venezia il turismo che piace ai cittadini veneziani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA