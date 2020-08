IL BILANCIO

VENEZIA Numeri, solo numeri. Freddi e a confronto tra loro per cercare di capire cosa sia, nel Veneziano, quest'estate 2020, quinto mese pieno dell'era coronavirus. Ecco allora che da quando l'emergenza sanitaria è tornata a occupare i discorsi quotidiani, cioè dal 15 luglio, ci sono stati 138 nuovi casi registrati fino all'altro ieri, 31 luglio, uno dopo l'altro dal bollettino delle 17 di Azienda Zero. Tradotto: 138 nuovi contagiati in quindici giorni. Per trovare un delta simile - cioè altri 138 nuovi contagi totali - bisogna prendere in considerazione il periodo tra il 6 maggio e il 15 luglio: quasi due mesi e mezzo. Innegabile, quindi, che la diffusione del virus che spaventa il mondo abbia subito un'accelerata improvvisa nelle ultime due settimane, quando si è registrato lo stesso numero di casi che si è avuto in settanta giorni.

IL CONFRONTO

A fornire il supporto su cui mettere uno di fronte all'altro i dati - e paragonarli - è sempre il bollettino delle 17 di Azienda zero. Il report del 31 luglio si è chiuso con un +8 rispetto alle ventiquattr'ore precedenti, portando il monte dei casi totali a 2.840, con 154 persone attualmente malate Covid-19.

Solo quindici giorni prima, cioè mercoledì 15 luglio, il bollettino regionale era l'ennesimo di una lunga serie che stava raccontando la (supposta) coda della pandemia anche nel Veneziano. Quel giorno di metà luglio, a quasi cinque mesi esatti dallo sbarco del virus nell'area metropolitana di Venezia, il 22 febbraio, non si registravano nuovi casi rispetto al giorno precedente e la somma totale dei contagiati era ferma a 2.702 casi, di cui solo 33 gli attualmente positivi al virus in quel momento. Trend molto simile ai giorni prima, quando i delta dei nuovi contagi erano stati pressoché insensibili: + 5 la punta massima di nuovi positivi, registrata alle 17 del 6 luglio, ma comunque dopo oltre un mese in cui era stato maggiore il numero di giorni a zero contagi che quelli con nuovi malati Covid-19.

Nelle ore successive, però, il diluvio con l'esplodere del focolaio nel centro migranti di Jesolo gestito dalla Croce rossa e i tanti casi di stranieri di rientro dopo il lockdown. Il bollettino delle 17 del 16 luglio portava con sé 30 nuovi casi, numero superato giovedì scorso quando - complice l'esplosione del focolaio all'Antica scuola dei Battuti - si erano registrati altri 32 nuovi positivi. Insomma, 138 nuovi casi in due settimane, con gli attualmente positivi schizzati dai 33 del 15 luglio ai 154 del 31 luglio: +121. In aumento, negli ultimi quindici giorni, anche le persone in isolamento fiduciario, salite a 329 da quota 244. Stabile il numero dei ricoveri, 5 (erano 4 a metà luglio) e dei decessi: nell'arco di tempo fotografato, ce ne sono stati cinque, per un totale di 307 croci. Segno di un contagio che da un lato è sì ripreso, ma con una carica virale più contenuta e una sanità in grado di affrontare subito il problema.

I MESI SCORSI

Se 138 casi ci sono stati nelle ultime due settimane, altrettanti ce n'erano stati tra il 6 maggio e il 15 luglio. A lockdown appena finito (il 4 maggio l'avvio della Fase 2 e la possibilità di uscire di casa) si era registrato il caso numero 2.564, inserito nel report del 6 maggio. In quei giorni il contagio era rallentato, complice anche l'isolamento e la ghiacciaia a cui era stato costretto il paese. Per arrivare a vedere 138 nuovi casi totali si dovrà aspettare, appunto, il 15 luglio, due mesi e 9 giorni dopo. Vero, anche, che le Terapie intensive ospitavano pazienti per svuotarsi il 30 maggio.

LA GIORNATA DI IERI

Agosto si è aperto ieri con nuovi 16 contagi che portano i casi totali a 2.856. Gli attualmente positivi sono scesi a 145, non ci sono stati nuovi ricoveri e nessun decesso ha colpito il Veneziano: 390 le persone in isolamento.

