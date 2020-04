IL BILANCIO

VENEZIA Nel giorno migliore per il Veneziano dallo scoppio del contagio, con soli 2 nuovi casi positivi e 45 guariti nell'arco di ventiquattr'ore, le morti legate in un modo o nell'altro al coronavirus sfondano il tetto dei 200. Impensabile, forse, solo due mesi fa quando Covid-19 si presentava nell'area metropolitana per la prima volta, all'1.30 del 22 febbraio. Da quel momento è stata una continua ascesa che ora sta subendo una frenata decisiva ma al contempo non smette di presentare un conto sempre più salato in fatto di vite.

4 CROCI: 201 IN TUTTO

Con le morti all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia di Giorgio Micheloni, 78 anni, ospite del centro per anziani Don Vecchi di Carpenedo e di Mohammed Shahajahan, 48 anni, bengalese, residente a Marghera e con diverse patologie pregresse; a cui si aggiungono i decessi di Pietro Masenadore, 75 anni di Martellago, e di Rita Coletto, 79 anni di Noale, i lutti veneziani arrivano a toccare quota 201. Nel conto sono inseriti i decessi di pazienti residenti nell'area metropolitana avvenuti tra gli ospedali e le case di riposo, ma anche la storie di tredici veneziani spirati in ospedali fuori provincia o fuori regione. Non è inserito nel bollettino e non è al momento conteggiato come decesso Covid, quello di Nerina Vianello, 92 anni di Portosecco, ricoverata al Civile per coronavirus e morta venerdì dopo essere risultata negativa a tre tamponi.

La prima croce è stata di Mario Veronese, 76 anni, di Oriago di Mira, il paziente uno del Veneziano che la notte del 22 febbraio era risultato positivi al tampone ed era stato ricoverato nell'ospedale di Dolo, al momento non ancora Covid Hospital. Veronese morirà a Padova l'1 marzo per emorragia cerebrale dando il via ad una triste conta arrivata ieri a 201 vite spezzate. Tra queste anche quella del pubblico ministero Francesco Saverio Pavone, l'uomo che fece arrestare e condannare Felice Maniero decapitando la Mala del Brenta.

UN MESE TERRIBILE

La vera impennata c'è stata a partire dal 21 marzo con l'ingresso nel secondo mese della pandemia. Il monte totale (nel quale sono inserite tutte le persone entrate in contatto con Covid indipendentemente dall'esito della malattia) è passato da 685 infetti il 21 febbraio a 2.342 casi ieri, quando il bollettino pubblicato alle 8 di ieri mattina da Azienda zero ha registrato la variazione più bassa di sempre: 2 nuovi positivi. Esponenziale dal 21 febbraio anche la crescita dei decessi: erano 29 solo un mese fa, sono diventati 201 ed è destinato a salire ancora, giorno dopo giorno: in trentaquattro giorni ci sono stati in media 5 morti al giorno. Quattro, come detto, solo nel bollettino pubblicato ieri mattina che teneva conto di quanto successo venerdì 24 aprile.

NUMERI POSITIVI

Dati negativi che però stanno progressivamente lasciando spazio a tutta una serie di indicatori positivi. Sono stati 45 i guariti inseriti nel bollettino regionale. Così come sono calati di altre 43 unità gli attualmente positivi - cioè le persone che ora hanno il virus - scese a 955 in tutto il Veneziano. Crollano i curati a casa (-41) e 200 sono anche i ricoverati, -2 rispetto alla rilevazione di venerdì mattina. Scendono a 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive: ieri 3 uscite a fronte di un solo nuovo ricovero. Salgono i dimessi, diventati 351, otto in più.

L'INTERVENTO

Per contrastare il virus l'Ulss 3 ha dato vita ad un ampio screening nella logica della comunità, e fatto portando i test e gli operatori che li eseguono nei paesi. «Ci muoviamo a partire dalle indicazioni regionali - sottolinea il direttore generale Giuseppe Dal Ben - per portare i test di verifica del contagio anche nei territori e nei Comuni, in particolare ad alcune categorie particolarmente nevralgiche, dagli operatori della Polizia municipale ai membri del volontariato, dagli operatori dell'assistenza a domicilio agli uomini delle locali unità della Protezione Civile».

Sono già 656 le persone sottoposte a test negli 8 Comuni in cui l'operazione è già stata portata a termine; da qui al 2 maggio il tour delle squadre dell'Ulss 3 verrà completato, e saranno in questo modo sottoposte ai test complessivamente circa 4000 persone. «Lavorando sugli elenchi nominali forniti dai sindaci - sottolinea il dottor Luca Sbrogiò, che ccordina lo screening - possiamo invitare i convocati con un appuntamento preciso al minuto. Il test richiede pochissimo tempo».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA