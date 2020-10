IL BILANCIO

VENEZIA Mercoledì 15 luglio, ore 17. Il bollettino regionale di Azienda Zero riportava 2.702 casi totali di contagio dall'inizio della pandemia da coronavirus. Mercoledì 30 settembre, ieri. Il bollettino delle 17 riporta 4.042 veneziani toccato dal nemico invisibile. In un solo giorno, quello di ieri, i numeri macro della curva della pandemia impazzano. In un solo report sfondano cima 4.000 e segnano la continua avanzata di Covid. Da quel 15 luglio (ultimo giorno di due mesi post lockdown nei quali i contagi erano pressoché azzerati) a ieri nel Veneziano ci sono state quindi 1.340 nuove positività, in due mesi e mezzo. E stringendo ancora di più il cerchio d'analisi, 1.031 di queste 1.340 si sono registrate dal primo agosto a ieri. Quando gli attualmente positivi sono saliti a 586.

LA GIORNATA

Un numero difficile da leggere quello della variazione giornaliera: tra le 17 di martedì e le 17 di ieri il pallottoliere conta 62 nuovi casi, tra i quali due calciatori della Primavera del Venezia (ne parliamo a pagina XX). Ma è una rilevazione drogata dall'entrata nel report di 35 tamponi positivi effettuati il 22 settembre da un laboratorio privati. Sono quasi tutti casi di ditte che lavorano in appalto a Fincentieri: quello di ieri è di fatto il primo punto fermo generale della partita aperta a Porto Marghera.

A far preoccupare anche i ricoveri negli ospedali, 48 a ieri, con un +10 sulla stessa ora di martedì. Il numero dei ricoverati è lo stesso del 27 maggio. In più, 6 dei 48 sono in Terapia intensiva, cioè 2 in più rispetto a martedì. Nessun decesso però.

IL CASO MARTELLAGO

Sarebbero sette, tutti asintomatici, giusto un terzo della classe, i bambini della quarta elementare di Martellago in quarantena da lunedì (dopo l'accertata positività di due loro maestre) a essere risultati positivi al tampone rapido effettuato martedì. E all'istituto comprensivo Goldoni cresce la preoccupazione delle altre famiglie.

La dirigente scolastica Katia Tedeschi anche ieri ha avuto ribadita l'indicazione dell'Ulss 3 di mantenere in quarantena l'intera classe, con attività di didattica a distanza, mentre si procede «ad ulteriori accertamenti». La preside ha confermato la positività di «alcuni bambini», che comunque sono tutti asintomatici e stanno bene: il Sisp non le avrebbe comunicato ufficialmente il numero, ma risulterebbero 7 su 21. Un focolaio, contando anche le due insegnanti, e adesso serpeggia il timore-contagio anche tra più di qualche genitore degli studenti delle altre classi, che continuano a frequentare la scuola in presenza. La paura nasce dal fatto che fino a domenica i bambini positivi avevano avuto rapporti con il resto della comunità scolastica e non solo (alcuni fanno anche sport), oltre a quelli con i familiari stretti. «Il Sisp sta lavorando con estrema serietà al nostro caso e sulla tracciabilità dei contatti» prosegue però Tedeschi: questi «ulteriori accertamenti» sarebbero infatti mirati soprattutto a ricostruire tutti questi contatti e a valutare l'opportunità di attuare altri isolamenti fiduciari.

Sta di fatto che ieri a fine mattinata era circolata anche la notizia che fosse stata messa in quarantena pure una seconda elementare, circostanza però smentita dalla preside, che rassicura le famiglie e asserisce di non aver ricevuto alcuna mail né telefonata da parte di genitori allarmati.

Anche nel sito della scuola, dove campeggia l'arcobaleno con la scritta Andrà tutto bene, non ci sono comunicazioni in merito: l'ultima riguarda la proroga dell'orario provvisorio fino al 9 ottobre. Insomma, ad ora il problema sarebbe circoscritto a una sola classe.

Ed è verosimilmente per non alimentare false voci e paure, che ieri gli amministratori preposti, ossia il sindaco Andrea Saccarola e l'assessore all'Istruzione, Silvia Bernardo, hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione sullo scottante argomento, non scendendo in particolari neppure nella programmata seduta della terza commissione Affari sociali.

Nicola De Rossi

Nicola Munaro

