IL BILANCIO

VENEZIA Meno vittime, 11, e meno contagiati, 519, rispetto alla giornata nera di mercoledì, quand'erano stati, rispettivamente, 20 e 575. Dal bollettino serale di ieri di Azienda zero emerge qualche piccolo segnale in controtendenza rispetto all'andamento degli ultimi giorni, quando si sono avute 50 vittime in appena tre giorni. In tutta la provincia, i positivi totali dall'inizio della pandemia a febbraio, viaggiano verso quota 20 mila che dovrebbe essere raggiunta oggi, visto il trend: a ieri sono 19.693. I deceduti, complessivamente, hanno raggiunto quota 581 e ieri si è sforata quota 200 nel solo mese di novembre.

MENO RICOVERI

Gli attualmente positivi sono 10.459, i negativizzati 8.653. Nel frattempo, negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 del Veneto orientale, i ricoverati scendono di 10 unità, da 484 di mercoledì a 475 di ieri, ma con un paziente in più in terapia intensiva, da 51 a 52 (oltre il 10%). I degenti nell'Ulss 3 sono 394, 81 quelli nella 4. Nel dettaglio: al Covid Hospital di Dolo, già tutto dedicato a pazienti di coronavirus, sono 153, di cui 14 in terapia intensiva, con quattro persone in meno nell'area non critica e una terapia intensiva in più; nell'altro Covid Hospital, a Villa Salus, i degenti sono scesi di due unità a 56, tutti in area sub intensiva; nell'ospedale hub dell'Angelo, i ricoverati sono 81, di cui 16 in terapia intensiva, con sei nuovi ingressi di giornata in reparto; al Civile di Venezia sono 47, di cui 6 in terapia intensiva, con una persona in meno in area non critica; a Mirano sono 17, di cui 5 in terapia intensiva, con un paziente in meno in entrambe le aree; a Chioggia sono 9, di cui in terapia intensiva è rimasto uno solo, scendendo di un'unità. Il bollettino registra, inoltre, i dati parziali del Policlinico San Marco, Fatebenefratelli e San Camillo, tutti con un caso. Nel computo vanno, poi, aggiunti gli 11 contagiati al centro Nazaret di Venezia, altri 11 all'ospedale di comunità di Noale, 5 alla casa di riposo Stella Maris e un altro al Fatebenefratelli.

Passando alla situazione dell'Ulss 4, tutti e tre gli ospedali non hanno registrato variazioni di giornata. Al Covid Hospital di Jesolo i ricoverati sono 59, di cui otto in terapia intensiva, a San Donà e Portogruaro si registra un degente ciascuno tra area sub intensiva e intensiva. Si aggiungono i 18 contagiati riscontrati nella casa di cura Rizzola. Una giornata più tranquilla rispetto a mercoledì che era stata la peggiore di sempre sommando i vari fattori, con 20 morti, che avevano fatto salire a 192, di cui 127 solo negli ultimi 11 giorni.

LUTTO A NOVENTA

Il Covid si è intanto portato via una figura storica di Noventa. È scomparso ieri mattina a 74 anni Adriano Rorato, conosciuto come il Vinattiere, che era anche il nome della sua grapperia-osteria in via Romanziol, per decenni luogo d'incontri e di serate tra amici. Il ristoratore, da un anno in pensione, aveva accusato i primi sintomi della malattia, con la positività al tampone, alla fine di ottobre e da giorni era ricoverato all'ospedale di Jesolo. Centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sui social all'annuncio del figlio Gianfranco, che nel comunicare ieri la scomparsa del padre ha scritto: Oggi Adriano Rorato, il Vinattiere di Noventa di Piave, mio papà, ha perso la sua battaglia contro il virus. Per ogni bambino il proprio papà è un eroe. Per me lo era ancora e il senso di gratitudine che sento verso di lui per quello che è stato per me e per quello che mi ha dato è infinito. Io e mia mamma siamo distrutti. Profondamente provati dalla perdita, la moglie Annamaria e il figlio Gianfranco si sono chiusi nel loro dolore. Adriano Rorato era molto conosciuto non solo in paese ma anche nell'intero territorio per il suo famoso locale. Il Vinattiere era diventato famoso anche per aver ripristinato l'antica usanza della benedizione dei mezzi agricoli, che lui organizzava nel piazzale del suo locale e che si svolgeva ogni anno in occasione del 1. maggio. I funerali di Adriano Rorato saranno celebrati lunedì 30, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Mauro a Noventa.

CAORLE E CAVARZERE

Crescono ancora i numeri del focolaio Covid alla casa di riposo Don Moschetta di Caorle. All'esito dell'ultimo giro di tamponi rapidi tra ospiti e dipendenti sono risultati positivi al coronavirus 39 pazienti e 13 dipendenti della struttura. Tra gli ospiti positivi c'era anche una signora di 95 anni, già affetta da numerose e gravi patologie connesse all'età avanzata, che nella notte tra mercoledì e giovedì si è spenta per un improvviso aggravamento della situazione clinica. Una vittima del Covid, la quinta, anche a Cavarzere. Si tratta, in base ai dati comunicati dall'Ulss all'amministrazione comunale, di una donna di 82 anni, deceduta dopo il ricovero in ospedale. Complessivamente in città si registrano, al 25 novembre, 77 persone positive, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia.

Al.Spe. E.Fur. R.Cop.

