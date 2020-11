IL BILANCIO

VENEZIA Lo dice la realtà dei fatti, quello dei decessi «per» o «con» coronavirus sarà con ogni probabilità l'ultimo degli indicatori a scendere. Ma l'impennata di quest'ultima settimana è quanto di più impressionante c'è. I 14 nuovi decessi registrati dal bollettino regionale di Azienda Zero portano a 73 le croci veneziane nell'ultima settimana, quella nella quale il nemico invisibile ha mietuto più vittime in assoluto. Quindici decessi in ventiquattr'ore nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, poi i 13 morti di venerdì fino ad arrivare ai 14 di ieri sera. Una progressione continua e costante che ha polverizzato i conti della prima ondata di primavera, quando il virus aveva iniziato a presentare il conto più salato. È raffrontare i numeri assoluti ciò che dà la dimensione esatta della situazione: il bollettino di lunedì 16 novembre si chiudeva con 461 decessi, quello di ieri è andato in archivio con 534 croci totali. Solo un mese fa, il 23 ottobre, erano 356 i morti.

OLTRE 10MILA POSITIVI

Se la curva dei decessi sale, così come quella dei ricoveri, è in frenata l'indicatore dei nuovi positivi: +374 ieri, dieci in meno rispetto alla variazione serale di domenica. Il totale dei contagiati in nove mesi di pandemia sale così a 18.269 (erano 15.154 una settimana fa) portando il monte degli attualmente positivi a sfondare quota diecimila: 10.162, a voler essere precisi. È vero, sono aumentati in maniera esponenziale anche i tamponi ed è stato potenziato il tracciamento dei contatti con l'obiettivo di stanare il virus, ma la morsa si fa sentire.

A dimostrarlo sono i ricoveri negli ospedali del Veneziano, anche ieri cresciuti di 20 unità e arrivati a 481: in una sola settimana gli ingressi in ospedale per il virus sono stati 86, più di dieci al giorno.

Leggera flessione, ieri, dei pazienti nei reparti di Terapia intensiva, scesi a 51 (-1): dato, questo, che rimane più o meno stabile da circa una settimana. E dal reparto di Terapia intensiva dell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, è stato trasferito in reparto il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Zappalorto era risultato positivo a metà novembre, la scorsa settimana era stato ricoverato in Malattie infettive e nei giorni scorsi era stato spostato in Terapia intensiva, ma per motivi precauzionali. Ieri il ritorno in reparto a sigillare i miglioramenti del quadro clinico.

LA PASTICCERIA

Chiusa per Covid la pasticceria Milady di Marghera, dove all'improvviso è scoppiato un focolaio tra i dipendenti. In dodici sono risultati positivi al tampone e ora sono in isolamento. Impossibile mandare avanti l'attività e così è arrivata la chiusura, annunciata anche in un post su Facebook: «Pasticceria Milady è costretta a chiudere per alcuni giorni - si legge - nel rispetto della nostra clientela e al fine di tutelare la salute di tutti».

Sempre a Marghera, in una macelleria della zona è scoppiato un altro cluster che ha coinvolto una decina di persone.

NEL VENETO ORIENTALE

«Più contagi a San Donà la scorsa settimana». A spiegarlo è il sindaco Andrea Cereser che prende in esame il numero di nuovi positivi: 141 nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 novembre, rispetto alle 124 della settimana precedente.

Il contagio in aumento è stato riportato anche nella app Municipium. «Una media di 20 nuovi casi al giorno - continua il sindaco - Purtroppo dobbiamo contare anche un decesso per il quale esprimo le condoglianze della città a familiari e amici. Nel frattempo continua il lavoro degli operatori che contattano tutti i positivi non solo per verificare le loro condizioni di salute ma anche se ci sono situazioni di necessità conseguenti allo stato di isolamento tra la spesa di alimenti e farmaci, la gestione dei rifiuti domestici, guasti e rotture in casa. Ringrazio quanti si stanno adoperando per rendere meno pesante la malattia e la quarantena». Per quanti devono stare in cas in quarantena, il Comune ha messo a disposizione alcuni recapiti telefonici: il 334.6668941, contattabile ogni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14; martedì e giovedì dalle 8 alle 17. Per le emergenze sono a disposizione anche due recapiti del centro operativo comunale: 342.0580191 e della Protezione civile: 320.4366988.

Davide De Bortoli

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

