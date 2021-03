IL BILANCIO

VENEZIA La speranza è che non sia solo una pillola statistica dovuta, come accaduto in altre occasioni per diversi indicatori, a un ritardo nell'inserimento dei dati nel cervellone di Azienda zero, ma che sia un primo passo. Fatto sta che non accadeva dal 18 ottobre 2020 che il bollettino giornaliero della regione dava zero alla casella dei nuovi decessi.

Da quel pomeriggio a ieri sera sono passati quattro mesi e mezzo - nei quali si è dipanata la seconda, terribile, ondata di Covid - e qualcosa come 1.381 decessi, uno dopo l'altro, legati in un modo o nell'altro alla pandemia: da 338 decessi totali di quella sera ai 1.719 di ieri sera. Con il bollettino di ieri sera si è quindi chiuso una sorta di cerchio nella sua parte più dolorosa: ripensare adesso al 18 ottobre 2020 è ripensare a una vita fa. Soprattutto ora che - un anno dopo - sembra essere tornati a dodici mesi prima con l'Italia e il Veneto che alla vigilia del primo lockdown regionale, si trovano ad accendersi di rosso e arancione.

In tutto questo il Veneziano rappresenta un caso di specie, una controtendenza. Perché lo spaccato metropolitano del bollettino regionale restituisce l'immagine di un territorio nel quale la tanto temuta terza ondata è ancora là da venire.

Nelle ventiquattr'ore abbracciate dal report, tra le 17 di venerdì e le 17 di ieri, nell'area metropolitana di Venezia ci sono stati 169 casi (154 casi in meno rispetto al culmine toccato proprio venerdì) che hanno comunque fatto salire gli attualmente positivi a 4.725 mentre i casi totali da inizio pandemia ha sfondato la soglia psicologica dei 55mila malati, fermandosi a 55.028. In netto calo anche i ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale, dove la situazione è - a leggere i numeri - del tutto sotto controllo.

Dice il bollettino vergato da Azienda zero che, alle 17 di ieri sera, il numero degli ospedalizzati per via della pandemia nell'area metropolitana è sceso a 148, con un importante -11 se confrontato con lo stesso rigo del bollettino di ventiquattr'ore prima, mentre i pazienti in Terapia intensiva restano fermi a 15, dato sul quale si sono assestati ancora mercoledì scorso.

Il dato più confortante, però, è quello dei decessi, per la prima volta fermo per ventiquattr'ore dopo una folle corsa iniziata a metà ottobre: il numero complessivo è di 1.719. Mentre crescono, ma di poco, anche nel Veneziano i casi di negativizzati al virus: alle 17 di ieri erano 48.584. Un aumento, ma limitato, che dimostra comunque come a pesare di più siano ancora i nuovi positivi più che i guariti dalla pandemia. Dati buoni, quindi, sempre che non si tratti di ritardi nell'inserimento dei dati. Se così fosse, cambierebbe veramente tutto e il Veneziano non sarebbe un'isola felice.

