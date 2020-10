IL BILANCIO

VENEZIA La situazione, di fatto, sembra quella di fine aprile. Ancora lontana, quindi, dal picco dell'emergenza e nella fase finale della prima ondata. La ripresa, però, è evidente. Ulss e Regione sono preparati, vista l'esperienza di pochi mesi fa, e la speranza è che anche l'avanguardia farmaceutica possa arrivare a dare un contributo decisivo nella guerra al virus. Le scuole sono la priorità, ma non sono le uniche strutture a dover fare i conti con potenziali focolai.

STRUTTURE SANITARIE

L'altro fronte, infatti, è quello degli ospedali. A Villa Salus sono risultati positivi 3 operatori, che al momento sono a casa asintomatici, e qualche paziente, al momento un paio sicuri, gestiti secondo i protocolli. Nel frattempo continua lo screening di controllo. L'ospedale è chiuso da martedì alle visite dei parenti in via precauzionale ma l'attività ambulatoriale è sanitaria funziona regolarmente. A queste misure si aggiungono cento tamponi eseguiti sul personale e sui pazienti martedì, più altri nella giornata di ieri, sperando che risultino tutti negativi in modo da permettere nel giro di un paio di giorni di ottenere una chiara fotografia della situazione, in grado di assicurare una rapida ripresa di tutte le normali attività ospedaliere.

Anche al Fatebenefratelli c'è particolare attenzione: un focolaio nel reparto di Rsa che ha visto un totale di 14 positivi, di cui 3 ricoverati al Civile e 5 operatori. Per quanto riguarda invece il Don Vecchi 3, la situazione rimane inalterata: non sono ancora stati effettuati i tamponi al resto degli ospiti dopo che madre e figlia sono risultate positive. Per quanto riguarda invece la questione della casa di riposo Antica Scuola dei Battuti, che il mese scorso aveva dovuto affrontare una larga diffusione del virus dopo essere riuscita a evitare i contagi nel momento di maggior crisi, pare che la situazione sia stata risolta: il focolaio è stato spento e al momento l'emergenza sarebbe completamente rientrata.

IL BOLLETTINO

Intanto, però, il virus continua a mietere vittime: due i decessi tra lunedì e martedì (il totale è salito quindi a 332). Uno di questi è un 82enne di Venezia, deceduto in centro storico. Per quanto riguarda i nuovi contagi, 71 quelli di ieri per un totale di 924 persone attualmente positive (4.500 il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 3.244 i negativizzati). Restano numerosi i ricoveri in ospedale: 19 a Mestre (2 in terapia intensiva), 23 a Venezia, 23 a Dolo (3 in terapia intensiva), 10 a Jesolo, l'ospedale covid che martedì è tornato a essere operativo dopo quattro mesi di stop. Nel Veneziano, 2.146 le persone in isolamento domiciliare, di cui 622 positivi, 186 di ritorno da viaggi e 1.286 perché venuti a contatto con contagiati.

D.Tam.

