VENEZIA La morsa letale del virus non si allenta. Ieri è stata la terza giornata consecutiva con oltre dieci decessi (13, dopo i 13 di giovedi e i 15 di mercoledì) che fanno salire il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia oltre la soglia delle 500 vittime (511). Rimane alto anche il totale dei ricoveri, 432, che conta anche 49 casi in terapia intensiva: 12 a Mestre, 4 a Venezia, 5 a Mirano, 13 a Dolo, 1 a Chioggia, 12 a Jesolo, 1 a San Donà, 1 a Portogruaro. Sulla stessa linea anche il dato relativo ai nuovi contagi: 442 quelli di ieri, che porta a 9.492 il totale degli attualmente positivi (16.988 gli infettati dall'inizio della pandemia).

La Regione ha diffuso ieri i dati sull'accordo con i medici di base sui tamponi: 185 i medici che hanno aderito nell'Ulss 3 su un totale di 385 (48,05%), che solo giovedì hanno effettuato 245 test. Sono 44 invece quelli dell'Ulss4, su un totale di 135 (32,6%), che giovedì ne hanno eseguiti 42.

Cala la pressione sulle case di riposo: al momento su un totale di 3.192 ospiti ne risultano positivi 172 (5,39%, solo giovedì per esempio il dato era di 205), con 21 ricoverati. Rimane elevata però la situazione degli operatori positivi: 132 (3,72%), situazione identica per numeri a quella vista durante la prima ondata.

La situazione più drammatica continua ad essere quella di Villa Fiorita anche se l'esito dell'ultimo giro di tamponi ha evidenziato che si sta lentamente uscendo dal tunnel. Gli infettati si sono praticamente dimezzati: al momento, infatti, ce ne sarebbero 48 ancora positivi (più 23 operatori) mentre 50 si sono negativizzati. Sale ancora, però, il numero delle vittime: 27. Alla casa di riposo Stella Maris del Lido, invece, situazione di 39 ospiti ancora positivi e 17 negativizzati, con un totale di 4 deceduti. I contagi in casa di riposo (della prima ondata, però), sono diventati oggetto di un'inchiesta della procura di Venezia. Ad occuparsi degli accertamenti è il sostituto procuratore Giovanni Gasperini, il quale coordina il lavoro dei carabinieri del Nas, incaricati fin dalla scorsa primavera di verificare il rispetto dei protocolli e delle procedure di sicurezza all'interno delle varie strutture. La Procura ha anche raccolto gli esposti presentati dai familiari di alcune delle vittime, molte delle quali erano ospiti della Residenza Venezia, a Marghera.

E anche quelle realtà che finora erano state considerate un'isola felice alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. È il caso dell'Ipab Mariutto di Mirano che ha registrato i primi positivi. La casa di riposo miranese era riuscita a passare indenne l'estate e la prima fase della seconda ondata. Test positivi per due operatori sociosanitari, che hanno subito spinto l'ente a sottoporre a test rapido tutti gli ospiti ritenuti contatti stretti con loro. Il controllo ha portato, fino a ieri, a individuare anche due anziani ospiti positivi, entrambi sintomatici non gravi. A questo punto sono scattati i protocolli interni che prevedono l'isolamento dei nuclei interessati, con la sospensione delle visite dei familiari, la sospensione di tutte le attività educative e l'interruzione di qualsiasi contatto diretto con i residenti di altri nuclei. Un altro operatore sanitario ha poi comunicato la sua positività, contratta in ambito extra lavorativo. «Sono state attivate - spiegano il presidente del Mariutto Giuseppe Marchese e il direttore Franco Iurlaro - tutte le procedure e i protocolli previsti. La situazione attualmente è sotto controllo, costantemente monitorata e i familiari, come i cittadini, vengono informati su come stiamo procedendo per il benessere di residenti e lavoratori».

