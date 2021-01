IL BILANCIO

VENEZIA La discesa è iniziata anche nel Veneziano. Lo dicono i numeri che riportano un po' di luce in fondo ad un tunnel del quale ad un certo punto sembrava non vedersi più la fine. E adesso che il vaccino è entrato prepotentemente nella normalità delle cose (a ieri nell'area metropolitana di Venezia ne erano stati somministrati 14.119 nell'Ulss 3 e 3.376 nell'Ulss 4) e complici le restrizioni sempre più ferree, il contagio ha iniziato a segnare una battuta d'arresto. Lo conferma anche il bollettino: tra le 8 di govedì (ultima rilevazione) e le 17 di ieri ci sono stati 541 nuovi casi, 40 decessi, un crollo dei ricoveri (-30) ma 3 ingressi in Terapia intensiva.

NELL'ULSS 3

Le variazioni giornaliere raccontano un continuo calo dei casi da Natale a ieri. Attualmente è positivo al virus l'1,41 percento dei residenti, in termini di numeri assoluti si tratta di 8.821 persone su una popolazione residente di 625.200 anime. Ricoverati e attualmente positivi sono invece in 375 su 625.200, cioè lo 0,05 per cento. Il virus, quindi, sta mollando quella morsa infernale iniziata a metà novembre e continuata per tutta dicembre senza alcuna soluzione di continuità.

Andando a setacciare le singole variazioni, si scopre che non è più stato toccato il picco raggiunto a il 31 dicembre (giorno nero per tutto il Veneziano con quasi mille nuovi positivi quando ci furono 574 contagi a conclusione di un'altalena cominciata con i 546 positivi nel giorno di Natale. Da gennaio è stato un regredire del virus, prima lentamente poi in maniera decisa: 544 casi l'1 gennaio, 502 il 2, 442 il 3, 290 il 4, 389 il 5, 433all'Epifania e 333 il 7.

Dai 463 positivi registrati l'8 gennaio la decrescita ha accelerato: 386 casi il 9 gennaio, 344 il 10 gennaio, 314 l'11, una piccola risalita il 12 gennaio con 322 casi, per poi crollare ancora il 13 gennaio con 279 casi e 232 giovedì 14 gennaio. E a diminuire sono anche gli attualmente positivi nel territorio così come i ricoveri negli ospedali e, soprattutto, nelle Terapie intensive che hanno registrato una continua contrazione di letti occupati rispetto ai giorni di fine dicembre. A ieri il report dell'Ulss 3 dava 44 persone in Rianimazione per Covid-19

NEL VENETO ORIENTALE

Ritorna a salire il numero giornaliero dei contagi al Covid-19 nel territorio dell'Ulss4, dopo qualche giorno di fase calante. Ieri sono stati 190.

Una nota positiva è tuttavia rappresentata dal numero complessivo delle persone positive: a ieri erano, infatti, 1893, in diminuzione rispetto ai 2mila della scorsa settimana e ai 2143 di quindici giorni fa. I contagiati al 15 gennaio sono così distribuiti: Annone Veneto 16; Caorle 148; Cavallino Treporti 87; Ceggia 45; Cinto Caomaggiore 21; Concordia Sagittaria 59; Eraclea 139; Fossalta di Piave 45; Fossalta di Portogruaro 39; Gruaro 21; Jesolo 285; Meolo 39; Musile di Piave 92; Noventa di Piave 41; Portogruaro 184; Pramaggiore 42; San Donà di Piave 348; San Michele al Tagliamento 37; San Stino di Livenza 152; Teglio Veneto 7; Torre di Mosto 46.

L'attuale numero di positività rappresenta lo 0,8% della popolazione residente nel Veneto orientale. Sul fronte ricoveri, il Covid-Hospital di Jesolo ospita 54 degenti in malattie infettive, 15 in terapia intensiva e 4 in terapia semi-intensiva. Oltre a questi, 22 pazienti sono ricoverati al centro servizi Stella Marina sempre di Jesolo e 25 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. Ancora troppi contagi, dunque; anche per questo il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 raccomanda ancora una volta alla popolazione di mantenere in essere le buone pratiche igieniche, come l'utilizzo della mascherina, il lavaggio delle mani, il distanziamento fisico, per cercare di impedire il contagio e la circolazione del virus. Anche chi ha effettuato il tampone deve attendere l'esito a casa cercando di mantenere la distanza anche dai familiari per evitarne il contagio.

Sul fronte vaccini si sta ultimando la prima fase in tutte le case di riposo del territorio (sono 12, con circa 2200 tra ospiti ed operatori) e l'Azienda sanitaria prosegue con la ricerca di ampi spazi per portare a 4mila settimanali il numero dei vaccinati. Dopo il PalaInvent di Jesolo e il parcheggio dell'outlet di Noventa di Piave, si sta individuando un'area a San Donà di Piave ed una a Portogruaro.

