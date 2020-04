IL BILANCIO

VENEZIA La curva adesso è una lieve discesa. Dolce, nonostante i due morti di giornata, entrambi fuori provincia, anche nei numeri, ben lontani da quel report dal fronte che era l'ormai ex bollettino delle 17 di Azienda Zero, destituito d'imperio e rimpiazzato da venerdì con un unico bollettino giornaliero, sfornato alle 8 di mattina per raccontare le 24 ore precedenti. E quindi meno attuale del sistema precedente.

Ma tant'è.

LA GIORNATA DI IERI

Il report emendato ieri mattina alle 8 - e che raccontava le variazioni rispetto alle 8 di venerdì 17 aprile - metteva in evidenza un leggero aumento dei casi (20) che portavano il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia a 2.116. Salivano (ma di una sola unità) anche gli attualmente positivi tornati a toccare quota 1.125.

Il tutto a fronte di 19 nuovi guariti in una sola giornata, 16 dei quali dimessi dagli ospedali. E analizzare la situazione delle strutture mediche e ospedaliere è l'ennesimo esercizio per rendersi conto di come il picco della montagna sia già stato raggiunto e ora Venezia e la sua provincia abbiano di fronte la strada per l'uscita dal guado.

CALANO I RICOVERI

Il segno meno la fa da padrone quando si passa in rassegna la situazione degli ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4. Le persone su un letto di ospedale sono 249, quattro in meno. E la stessa variazione si registra nelle Terapie Intensive, che scendono fino a quota 26: una flessione costante iniziata nei primi giorni d'aprile e da quel momento mai più arrestata. Nello specifico sono 8 le persone ricoverate in Rianimazione all'Angelo di Mestre, 4 a Venezia (che tra venerdì e ieri ha liberato 2 posti), altre 4 a Mirano e 6 nel Covid Hospital di Dolo, pure lui sceso nei numeri dei pazienti (-2). Gli ultimi 4 degenti Covid sono ospitati nell'ospedale di Jesolo, punto di riferimento per tutto il Veneto Orientale.

Come detto, cresce ancora il numero delle persone dimesse, arrivate a toccare la cifra di 279, sedici in più se confrontati con il bollettino di Azienda Zero pubblicato nella mattinata di venerdì 17 aprile.

ANCORA LUTTI

Non si ferma però l'aumento dei decessi tra i veneziani, anche se nessuno di questi è avvenuto negli ospedali delle due Ulss. Nella casa di riposo Borgo Padova di Cittadella, in provincia di Padova, è morta ieri pomeriggio Loredana Maria Cavaion, anziana residente a Cazzago di Pianiga. La seconda vittima veneziana di ieri, è spirata invece a Napoli: si tratta di Rosario Pisciotta, 82 anni, per lungo tempo residente a San Donà e morto a Napoli, dove si era trasferito. L'unico decesso nel veneziano è stato quello di Giuseppina Cesari, 99 anni, morta nella casa di riposo di Fiesso d'Artico. Uno degli ombelichi del contagio.

