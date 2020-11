IL BILANCIO

VENEZIA La cifra, solo a leggerla, fa spavento: 80 milioni di euro in meno nel periodo natalizio. È questo uno degli effetti del covid calcolato da Coldiretti e riguardante l'ammanco legato all'assenza di turismo nel veneziano durante le feste di Natale. Nel territorio provinciale, infatti, secondo lo studio proposto dall'associazione, sarebbe questo l'impatto economico sul settore enogastronomico allargato. Secondo le stime calcolate sulla base delle prenotazioni registrate lo scorso anno, da Coldiretti fanno sapere che: «Il crollo delle prenotazioni di quest'anno dovute al lockdown in agriturismi, ristoranti, alberghi fa tremare la produzione enogastronomica veneta che fattura oltre 6miliardi in tipicità e denominazioni». Un impatto devastante su tutto il settore, composto da 5.573 realtà tra bar, ristoranti e locali vari che si trovano nell'area metropolitana di Venezia, dove si concentra il 21,56% delle imprese venete, che danno lavoro a 20.883 dipendenti secondo Fipe Confcommercio.

EFFETTO DPCM

Numeri che Massimo Zanon, presidente metropolitano di Confcommercio, commenta così: «Difficile avere c'è una verità assoluta, quello che si può affermare con certezza sono i fatturati. Dal 30 marzo per le città d'arte e i centri minori non legati al mare, si è registrato circa un 70% in meno rispetto all'anno prima. La ristorazione, nei periodi di apertura, aveva recuperato tenendo fino al 50%, ma ora stiamo tornando giù. Del resto, chiudere la sera significa abbassare gli introiti ancor di più». Zanon ragiona anche a più ampio raggio: «Con la chiusura dei locali alle 18 la gente non sta più fuori, perciò anche i negozi, di fatto, è come se fossero chiusi. La gente non ha un pretesto per star fuori e consumare. C'è una forte paura a spendere, anche perché non si sa cosa possa accadere agli stipendi».

«DANNI ANCORA PEGGIORI»

Preoccupato anche Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe (Associazione pubblici esercizi): «Il danno potrebbe anche esser più grave di quanto affermato da Coldiretti, dato che la situazione non sta volgendo al bello. Mi auguro che ci sia un crollo dei contagi, perché se così non fosse, il comparto pesa molto di più». Per il direttore dell'Aepe questa è un'agonia: «Ci sono persone che non sanno se arriveranno a domani, soprattutto quelle a conduzione familiare, che magari si sono trovate a licenziare il dipendente per contenere i costi. Servono finanziamenti a fondo perduto per queste realtà, perché ora la priorità deve essere quella di tenerle in vita, poi a lavorare e tirarci su le maniche ci pensiamo noi. Non si può andare avanti così, servono risorse fresche per mantenere i costi, affitti, dipendenti, fornitori».

Anche Raffaele Alajmo, titolare, tra gli altri, del Quadri, afferma: «Questa stagione è stata un disastro, nei mesi in cui abbiamo lavorato di più, luglio e agosto, abbiamo perso il 75% dei nostri fatturati, anche perché abbiamo rispettato al millimetro le prescrizioni imposte dalle misure di distanziamento. Il nostro plateatico è passato da 240 a 110 posti. I mesi estivi sono stati però solo una breve parentesi in mezzo a un anno che ci ha visto perdere l'85% dei volumi d'affari». L'imprenditore getta anche il sasso nello stagno: «Nessuna sorpresa, visto che solo l'1-2% dei veneziani frequenta il locale a fronte di un 98% di turisti. Un mondo che, quando tornerà, sarà comunque molto cambiato. Ecco perché noi dobbiamo aprire una discussione sul futuro dei caffè storici: come potremo risultare attrattivi tra 10 anni per gli under 30? Come potremo rendere sostenibile il nostro modello di business se prima non riusciremo a ridurre costi fissi e vincoli?»

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA