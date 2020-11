IL BILANCIO

VENEZIA L'Ulss 3 ingrossa le proprie fila nella lotta al Covid. Nello specifico, in questo caso, per potenziare le attività di tracciamento: in questa fase i positivi e i loro contatti crescono di giorno in giorno e quindi per continuare a tracciarli nelle 24 o 36 ore c'è bisogno di personale in più. Si tratta di un'operazione nazionale, annunciata tre settimane fa dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia: «Con ordinanza di Protezione civile creeremo un contingente per potenziare le reti sanitarie interne alle Ulss e rafforzare le operazioni di tracciamento». L'ordinanza è firmata dal capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli: «Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coadiuvano i professionisti sanitari impiegati nel contact tracing», aveva specificato. All'Ulss 3 spettano 24 persone, al momento ne sono stati individuate 21: 9 medici, sette studenti e 5 addetti alle attività amministrative.

L'ORGANIZZAZIONE

Medici e studenti effettueranno tamponi, test e tracciamento, i sei amministrativi lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. Agli operatori incaricati verrà riconosciuto un compenso orario di 30 euro lordi per i medici, 26 per gli infermieri assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative.

I NUMERI

I rinforzi sono ben accetti, soprattutto in questo momento di diffusione acuta del virus: ieri, il bollettino regionale di Azienda zero ha parlato di altri sei morti nel Veneziano (che portano a 454 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza) a cui se ne aggiunge un settimo deceduto nel Rodigino. Sono 352, invece, i nuovi contagiati, su un totale di 8.656 attualmente positivi. I contagi, dall'inizio della pandemia, sono stati 14.683, mentre i negativizzati sono stati 5.573. Sempre alto il numero dei ricoverati. Sabato si era toccato il picco storico (370), ieri i numeri sono calati solo di due: 59 a Mestre (10 in terapia intensiva), 35 a Venezia (5), 12 a Mirano (3), 125 a Dolo (14), 14 a Chioggia (1), 1 a Noale, 41 a Villa Salus, 1 al Fatebenefratelli, 35 a Jesolo (8), 1 a San Donà (in terapia intensiva), 2 a Portogruaro (1).

POSTI LETTO

Al momento, nell'Ulss 3 i posti letto di Terapia intensiva disponibili sono 79, ma la possibilità di aumentarli già a partire dall'inizio di questa settimana è più che un'idea. Molto dipenderà dai dati giornalieri del contagio: se la curva dovesse continuare a salire, l'Ulss 3 Serenissima potrebbe decidere una nuova iniezione di posti letto fino a toccare - progressivamente - i 101 massimi raggiunti durante la prima ondata di primavera. Intanto sono iniziati nuovi trasferimenti di reparto: è il caso dell'Ortopedia di Dolo, che da domani sarà in funzione con 12 posti letto negli spazi dell'ospedale di Mirano. Nei prossimi giorni anche l'area materno-infantile di Dolo verrà riorganizzata a Mirano: questo perché Dolo tornerà a essere la frontiera principale dell'emergenza. Sempre nell'ospedale della Riviera verranno poi trasferiti i malati Covid ora ricoverati nella struttura di Chioggia che - come Mirano - resterà una struttura Covid-free per garantire la normale attività ospedaliera ma pronta a entrare in funzione se la situazione dovesse peggiorare ben oltre il previsto.

Davide Tamiello

