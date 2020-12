IL BILANCIO

VENEZIA L'ennesima soglia psicologia abbattuta, quella dei 30mila contagi da inizio pandemia e l'ennesima giornata che verrà ricordata per una variazione monstre di contagi registrati in ventiquattr'ore, 679: segno di un picco che arriverà nei giorni tra Natale e Capodanno. Ai numeri di ieri c'è da aggiungere l'impennata di ricoveri e altri 15 morti. Questo, in estrema sintesi, il bollettino del Veneziano di ieri a raccontare una delle giornate nel complesso più difficili da quando è esplosa la pandemia da coronavirus. Mentre la Prefettura annuncia la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare la questione delle case di riposo.

I DATI

Con i 679 nuovi positivi di ieri - 126 più del giorno precedente - il numero totale dei veneziani che nell'area metropolitana si sono contagiati dal 22 febbraio ha toccato quota 30.602: gli attualmente positivi sono ora 12.632. Un balzo in avanti notevole l'hanno fatto anche i ricoveri: a livello metropolitano ci sono stati 21 nuovi ingressi che portano a 584 il numero delle persone ospedalizzate nelle strutture dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale. Dell'intero numero, 58 sono in Terapia intensiva, 6 in meno di ieri. Ma nel calcolo vanno inseriti anche i 15 decessi di giornata che fanno salire a 856 il monte totale delle croci sul calvario iniziato l'1 marzo con la prima morte legata, in una qualche maniera, al virus.

L'unico dato a far sperare è l'incidenza dei contagiati che vede il Veneziano al di sotto della media regionale: dal 22 febbraio (primo giorno di pandemia) nell'ex provincia infatti ci sono 354 contagiati ogni 10mila abitanti, con la media veneta a 417 contagiati su 10mila. Buono anche il rapporto in fatto di attualmente positivi: ce ne sono 145 ogni 10mila abitanti, con la media regionale fissa a 195.

L'INCONTRO

E ieri uno dei punti caldi della seconda ondata di coronavirus, cioè le case di riposo, sono state al centro di un incontro a Ca' Corner tra il prefetto Vittorio Zappalorto e le sigle sindacali. A preoccupare è la situazione delle residenze per anziani: nell'Ulss 3 è contagiato il 13,4% dei residenti, cioè 454 su 3.101 (34 dei quali sono ricoverati). Campanello d'allarme anche per gli operatori con 216 lavoratori positivi su 3.551, il 6,08%.

La mossa principale prevista dalla Prefettura è stata quella di convocare nei prossimi giorni un tavolo con l'obiettivo di analizzare assieme a Comune, Ipab, e Ulss 3 e 4 cosa sta succedendo nelle residente per anziani: i risultati - ha annunciato il Prefetto che si è detto «preoccupato» - verranno poi inviati al Governo e al ministero della Salute. «Abbiamo anche chiesto - spiega Daniele Giordano, segretario provinciale di Fp Cgil - di verificare se esista un piano delle due Ulss nel caso in cui una casa di riposo arrivi al limite: si è pensato a spostare gli anziani? A inviare medici? O solo a chiudersi dentro alla residenza?».

«Come Cgil e Uil - dichiarano poi Giordano e Mario Ragno di Uil Fpl - abbiamo ribadito la nostra preoccupazione dovuta all'alto numero di anziani positivi e anche dall'alto numero di contagi tra gli operatori, che sta mettendo in discussione l'assistenza agli anziani. Siamo purtroppo in una condizione in cui nella rete delle Rsa pubbliche e private a causa della carenza di personale, non si riescono a garantire adeguate cure e i lavoratori sono logorati fisicamente e psicologicamente».

