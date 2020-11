IL BILANCIO

VENEZIA L'ennesima soglia psicologia abbattuta e il pallottoliere dei decessi che si aggiorna incessante. Nel giorno, ieri, in cui il Veneziano ha scollinato anche la vetta dei 20mila contagi da inizio epidemia (20.140 il dato riportato dal bollettino della Regione Veneto) le croci issate sul calvario del coronavirus in ventiquattr'ore sono state altre 15: tante quante il 18 e il 19 novembre, variazioni seconde solo al dato monstre di lunedì con i suoi 20 morti. In totale fanno 596 dal primo marzo, 85 in una settimana, 46 in tre giorni. Un ritmo impressionante destinato ad aumentare ancora perché quello delle morti per una qualche ragione legate al virus, è l'ultimo indicatore che scenderà anche in questa seconda fase.

I CONTAGI

Il bollettino di ieri sera ha proiettato l'area metropolitana di Venezia in un'altra dimensione del contagio. Con i 447 nuovi contagiati registrati tra le 17 di giovedì e la stessa ora di ieri (in calo rispetto ai 492 di giovedì) il numero totale ha toccato i 20.140 casi. I primi, nella notte del 22 febbraio, gli ultimi ieri. In quell'insieme macroscopico che comprende oltre ventimila persone, trova posto chiunque abbia incontrato il virus sulla propria strada: nella somma ci sono i primi positivi, gli asintomatici, chi ora è contagiato e anche i 596 deceduti.

Calano, unico indicatore in discesa, i ricoverati nelle strutture ospedaliere delle Ulss 3 e 4: a ieri in 445 si trovavano su un letto d'ospedale, trenta in meno rispetto a giovedì mentre i tre nuovi ricoveri in Terapia intensiva hanno portato a 55 il totale dei pazienti. Numeri sui quali va comunque fatta la tara con il costante aumento dei decessi, quasi tutti pazienti ricoverati in ospedale.

IL CASO MIRANO

Secondo un report diffuso dalla Cgil sarebbero in aumento i dipendenti positivi del cluster dell'area di Medicina e Ortopedia di Mirano dove tutti gli oltre 60 operatori - scrive la Cgil - sono stati posti in isolamento fiduciario attivo (possono uscire di casa solo per andare a lavoro e non per altro, ndr) per provare a contenere il contagio. Prevista la possibile chiusura a step della medicina per permettere la sanificazione.

A stretto giro è arrivata anche la risposta della direzione generale dell'Ulss 3 che «sottolinea con fermezza che non verrà chiuso in nessun modo, e neppure parzialmente, il reparto di Medicina dell'ospedale di Mirano. A seguito di qualche positività all'interno del reparto, alle normali operazioni di sanificazione. Come da normativa - spiega l'Azienda - i sanitari considerati contatti stretti asintomatici, e per questo posti in quarantena fiduciaria attiva, si recheranno al lavoro come ogni giorno limitandosi al solo tragitto casa-ospedale con tutte le precauzioni del caso. Manterranno uno stretto monitoraggio con tamponi ripetuti».

Nicola Munaro

