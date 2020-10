IL BILANCIO

VENEZIA L'ennesima giornata nera, la seconda di sempre con 232 nuovi positivi in ventiquattr'ore, è una giornata nella quale si mischia tutto quello che il coronavirus ha rappresentato in questi mesi di pandemia. Con le scuole che tornano a chiudere

LA POLIZIA LOCALE

Salgono a sei gli agenti del corpo della polizia locale di Mestre risultati positivi al Covid, dopo essere stati sottoposti agli accertamenti di routine vista la particolarità del loro lavoro. A essere monitorati, infatti, sono coloro che stanno più a contatto con la gente e che svolgono soprattutto pattugliamenti in strada e attività investigativa. L'ultimo caso è stato scoperto ieri e riguarda un dirigente. Da quanto appurato tutti i contagiati sono asintomatici e confinati a casa sotto stretta osservazione. Tuttavia gli agenti sospesi per precauzione dall'attività sono di più, oltre una decina, in quanto contatti stretti dei colleghi che hanno contratto il virus. Lo stesso comandante Marco Agostini domani effettuerà il tampone: «Adottiamo tutte le precauzioni, indossando i dispositivi di protezione individuale sempre e sempre mantenendo il distanziamento consigliato. Supereremo anche questo».

IL BOLLETTINO

Solo ieri si sono registrati 224 nuovi casi, che portano a 6.558 il totale dei contagiati da inizio pandemia. In aumento, di conseguenza, anche gli attualmente positivi, arrivati a 2.395. Ma a preoccupare è la curva in crescita di uno degli indicatori considerati fondamentali nel calcolo della pandemia: i ricoveri. Nel bollettino che racchiude le ore tra le 17 di venerdì e le 17 di ieri sono aumentati sia i ricoveri totali arrivati a 141 (+7) sia i letti occupati da pazienti Covid, ora 14, due in più se confrontato con il report di ventiquattro ore prima. Sabato ha segnato anche un aumento dei decessi: c'è stato un nuovo morto legato in un qualche modo al virus. Così le croci veneziane salgono a 357. E diventa ancora maggiore il numero delle persone in isolamento: 3.509, il più alto di tutta la regione: 1.262 sono positive e in 72 hanno sintomi.

SCUOLE E ASILI

Intanto ieri - con il fronte ospedaliero e case di riposo che non ha dato riscontri negativi - è tornato l'allarme negli istituti. A Mestre, per via di un caso di positività tra il personale, è stata chiusa per due settimane la scuola dell'infanzia Quadrifoglio. Mentre in seguito all'esito positivo del tampone su una bambina del nido Fiordaliso a Chirignago, si è deciso di chiudere l'asilo da lunedì fino a nuova indicazione dell'Ulss. La sezione frequentata dalla bambina è composta da 28 bambini mentre il nido ne accoglie in totale 40 bambini, 12 dei quali lattanti. Dieci gli educatori. A Eraclea sono stati 97 i tamponi effettuati alla scuola media Leonardo da Vinci. A far scattare il controllo, la segnalazione di una professoressa, residente fuori comune, risultata positiva. Al termine degli accertamenti è emerso solo un altro caso di positività a un alunno. Le lezioni riprenderanno lunedì.

Monica Andolfatto

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA