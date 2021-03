IL BILANCIO

VENEZIA In sostanza, un andamento che replica i giorni precedenti e testimonia come, nel territorio dell'area metropolitana di Venezia, il virus continui sì a circolare ma sia più controllato rispetto ad altre zone d'Italia nelle quali la terza ondata - trascinata dalle varianti - è realtà conclamata.

Nella giornata di ieri infatti si sono registrati 135 nuovi casi di contagio che fanno superare la soglia psicologica dei 54mila casi totali (il pallottoliere si è fermato ieri a 54.071 contagiati dal 22 febbraio 2020) portando gli attualmente positivi a 4.238, con soli 8 casi in più rispetto alla rilevazione di lunedì e comunque in continua crescita ormai dal 20 febbraio scorso, punto più basso di una discesa iniziata subito dopo l'Epifania. Come frenato è il saldo dei ricoveri: anche ieri erano 151 in tutto le persone ospedalizzate (stesso numero di lunedì sera) ma con un solo caso in più in Terapia intensiva, salita così a 14 pazienti in tutta l'area metropolitana. Costante, invece, l'incremento dei decessi: altri 4 morti tra il pomeriggio di lunedì e di ieri per un dato complessivo che dopo un anno dal primo decesso (l'1 marzo 2020 moriva a Padova Mario Veronese, paziente zero del Veneziano) ha messo insieme 1.709 croci.

I dati dimostrano quindi che il nemico invisibile continua a farsi sentire: solo nell'ultima settimana ci sono stati più di mille casi di contagiati nonostante i ricoveri siano aumentati di una quindicina di unità e le aree per acuti siano invece sostanzialmente sempre uguali con numeri che si sovrappongono perfettamente a quelli registrati la domenica di San Valentino, quella della grande ressa a Venezia e sulle spiagge.

Da lì i numeri dei positivi - attualmente e nuovi casi - hanno iniziato a risalire. L'attesa è di vedere tra alcuni giorni se la risalita è continua, e in quale misura, o se invece si è trattato più che altro di una fiammata. Anche perché i casi di variante inglese che sono stati registrati nel territorio del Veneziano sono abbastanza circoscritti, con un solo focolaio ormai spento. Nessun'altra novità, poi, se non il caso di variante brasiliana che si è registrata nel Veneto orientale con un signore del litorale risultato positivo. Ma anche in quel caso, la variante è stata isolata e non ci sono state diffusioni.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA