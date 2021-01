IL BILANCIO

VENEZIA In primavera si guardava all'Rt, l'indice di trasmissione del virus. Ovvero: quante persone può contagiare un positivo. Adesso, mesi dopo la prima ondata e con Roma che studia nuove restrizioni per provare ad arginare la pandemia, è un altro indicatore (tra i 21) a tenere tutti sulle spine e ad aver già, in qualche modo, incastrato il Veneto imponendogli un salto di fascia, da giallo ad arancione, e dipingendo l'orizzonte di rosso. L'indicatore in questione è l'incidenza settimanale dei casi di contagio degli ultra cinquantenni: se superiore a 250 ogni 100 mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. Ma c'è anche un'altra ipotesi in discussione in queste ore: applicare lo stesso principio, ma senza distinzioni di età. E visto che il Veneto è tra color che son sospesi, come si tara il dato a livello provinciale?

UNA SPERANZA

Tutto sommato il Veneziano se la cava. Portando il rapporto da ogni 100mila abitanti, caso di base preso in considerazione dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico, a ogni 10mila abitanti si scopre che, nel dato puntuale di ieri, mentre il Veneto aveva una media di 180,9 attualmente positivi ogni 10mila residenti, il Veneziano era al di sotto di questa linea spartiacque con 159,2 casi di positività attuale ogni 10mila abitanti nell'area del territorio metropolitano. Restringendo ancora di più il cerchio e spostando il focus sull'area coperta dall'Ulss 3 Serenissima - quindi escludendo il Veneto orientale - l'incidenza dei positivi risultava ancora più bassa: 148 attualmente positivi ogni 10mila abitanti.

Due dati che posizionano l'area metropolitana di Venezia e il territorio dell'Ulss 3 non solo lontani dalla media regionale, ma anche fuori dal podio di questa speciale classifica dell'incidenza dei casi ogni 10mila abitanti. A guidarla, ben oltre i 180 casi di media, c'è il Padovano con 229 abitanti positivi ogni 10mila abitanti, seguito dal Veronese (226,1 ogni 10mila) e dal Bellunese (182,4 ogni 10mila) Subito dopo ecco il Veneziano e i suoi 159,2 positivi ogni 10mila abitanti, seguito dal Vicentino (149,4 ogni 10mila) per scendere ancora e trovare proprio dallo spaccato dell'Ulss 3 (148) di poco superiore al Rodigino (118,7) e al Trevigiano (118). Allargando lo spettro d'indagine all'incidenza da inizio pandemia, cioè dal 22 febbraio, per il Veneziano e l'Ulss 3 va ancora meglio, nonostante i dati salgono.

Con la media regionale fissata a 582 positivi totali ogni 10mila abitanti, il Veneziano è sotto con 524,3 casi ogni 10mila abitanti, ma superato dal territorio dell'Ulss 3 che fa segnare 533,6 casi ogni 10mila abitanti da fine febbraio a ieri. Altra rappresentazione plastica di come l'area dell'Azienda Serenissima (con Venezia e Mestre) sia stata la più colpita della città metropolitana mentre il Veneto orientale abbia in qualche modo subito meno. Se si guarda al totale dei positivi ogni 10mila abitanti, questa la graduatoria: Belluno (796,6), Treviso (634,1), Verona (602,7), Padova (554,1), Vicenza (553,5), poi l'Ulss 3 (533,6), il Veneziano (524,3) e a chiudere Rovigo (370,4).

LA GIORNATA

E anche il report quotidiano di Azienda Zero ha dimostrato come quella di ieri sia stata una delle giornate migliori per l'area metropolitana da quando la seconda ondata della pandemia da coronavirus ha iniziato a mordere le caviglie.

I 354 casi di ieri, se da una parte hanno portato i contagiati totali a oltre 45mila (45.051) e gli attualmente positivi a 13.487, dall'altro segnano un record positivo: così pochi contagi non si registravano da martedì 1 dicembre, quando le 286 nuove positività avevano fatto sperare in una discesa della curva, rivelandosi però solo un'illusione del peggior mese di sempre. Il controcanto è dato dal numero dei ricoveri in salita sia per quanto riguarda i ricoverati totali negli ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4 (+12, cioè 546) sia in riferimento ai malati in Terapia intensiva, saliti di 5 unità e ritornati a quota 61. Non diminuiscono nemmeno i decessi: ieri ce ne sono stati altri 12 e il totale delle croci issate sul calvario del virus è di 1.256.

I VACCINI

Continua senza sosta la campagna vaccinale. Con la nuova fornitura arrivata giovedì e in attesa dell'altro carico per questa settimana, nella giornata di ieri sono stati inoculati 817 sieri anti-coronavirus: 454 nell'Ulss Serenissima e 362 nel Veneto orientale. Nel Veneziano sono così state vaccinate in tutto 12.209 persone tra personale della sanità e anziani delle Rsa.

Nicola Munaro

