IL BILANCIO

VENEZIA In costante chiaroscuro. Da un lato la media sempre più stabile dei nuovi contagi (+41 ieri), il calare dei ricoveri (298 in totale, solo 4 in più in una giornata), le Terapie Intensive che si liberano e i guariti che aumentano; dall'altro il conto dei morti di nuovo in ripresa con altre quattro croci, dopo una domenica che aveva sancito una leggera frenata. Il bollettino delle 17 di Azienda Zero è la solita fotografia in bianco e nero. Se la curva di crescita del contagio da coronavirus rallenta e si fa sempre più stabile pur raggiungendo quota 1.127 infetti (la maggior parte non gravi), il veneziano non può comunque tirare un sospiro di sollievo perché il prezzo da pagare sono vite umane.

Ieri la Regione Veneto ha resgistrato quattro nuovi decessi tra gli ospedali di Venezia, Mirano, Dolo e Jesolo. Due sono avvenuti ieri, quello di G.B., 75 anni di Mestre, morta al Civile di Venezia e di Giovanni Marangon, 79 anni di Mira, morto a Dolo. Due sono invece avvenuti domenica, ma sono entrati solo ieri nella triste contabilità della Regione: Iver Vanin, 68 anni di Scorzé, morto a Mirano e Rodolfo Tiso, 79 anni di Portogruaro, spirato a Jesolo. Con loro sono 68 le vite spezzate durante la pandemia.

I RITRATTI

A Lison di Portogruaro c'è un' intera famiglia in quarantena che non può nemmeno partecipare al funerale del loro caro, Rodolfo Tiso 78 anni deceduto domenica sera all'ospedale di Jesolo a causa del Covid-19. «Non aveva nessun problema di salute - spiega il fratello Bruno, che vive al pian terreno della abitazione che divide con la famiglia di Rodolfo - solo la difficoltà a vedere da un occhio. All'improvviso una decina di giorni fa gli è salita la febbre, poi la tosse finché non riusciva nemmeno più a respirare». Portato in ospedale a Portogruaro martedì della scorsa settimana, è stato sottoposto agli accertamenti. Il verdetto del tampone non ha lasciato dubbi: positivo al Covid-19. Il 78enne è stato portato all'ospedale di Jesolo dove è stato sottoposto alle cure di Terapia Intensiva. La malattia lo ha debilitato completamente, tanto che dopo 5 giorni non c'è stato più niente da fare. A casa la telefonata per la moglie Ilva e il figlio Daniele per avvisarli della morte. «Ci vediamo a distanza - spiega Bruno - loro sono rinchiusi nel loro appartamento e noi al pian terreno. Speriamo che tutto questo passi presto, è peggio del colera».

È stato un lungo post sui social di suo figlio adottivo a dare l'ultimo saluto a Iver Vanin, 68 anni, di Scorzé, ricoverato tre settimane fa a Mirano. Si era sentito male e poi era risultato positivo a Covid. Aveva lavorato a Mirano nei servizi per le concessioni della caccia e pesca. In pensione da tempo, faceva il nonno vigile e il servizio sugli autobus per le scuole. «Caro Iver, hai lottato e sofferto le pene più atroci per tre settimane hai resistito il più possibile, ma, oggi il Virus-corona ha avuto il sopravvento. Grazie - scrive il figlio adottivo - di avermi fatto da padre anche se non lo eri, grazie di avermi aiutato nei momenti più difficili sia me che mia madre, grazie per quanto breve sei riuscito a strappare un sorriso a mia madre e di esser stato un buon marito per lei e un buon padre per me. Addio caro Iver ci mancherai ti saluto con le lacrime al cuore».

Conta un altro decesso per coronavirus anche Mira, è il terzo dall'inizio del contagio. È mancato ieri all'ospedale di Dolo, Giuseppe Marangon, 79 anni. Ricoverato nei giorni scorsi si è improvvisamente aggravato e nella giornata di ieri è spirato. Per Mira che conta 28 positivi al coronavirus, ed il dato è fortunatamente stabile da qualche giorno, si tratta del terzo anziano deceduto. Martedì scorso sempre all'ospedale di Dolo si è spento Dino Alessandrin, 83 anni, di Borbiago e prima ancora, Mario Veronese, 77 anni di Oriago, il primo contagiato della provincia di Venezia.

DISTRETTO CHIUSO

Questo mentre ieri è stato chiuso il Distretto di Favaro per avviare la sanificazione della struttura dopo che un lavoratore è stato trovato positivo al tampone.

