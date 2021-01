IL BILANCIO

VENEZIA Il tanto temuto contagio di Natale alla fine c'è stato e la leggera frenata di questi giorni è figlia delle restrizioni dei primi giorni di gennaio, quando - a parte lunedì 4 - per cinque giorni di fila il Veneziano, come tutta Italia, è stato zona rossa. A sentirsela dire, questa, sembra una contraddizione in termini, ma è la semplice rilettura dei dati ora che le feste sono alle spalle e che gli indicatori sembrano essere tornati a cifre alte, ma più sopportabili.

LA GIORNATA

Con gli occhi puntati soltanto sulle ultime ventiquattr'ore, si scopre che il Veneziano ha registrato 470 nuovi contagi che portano il monte totale a 45.521 contagiati da inizio pandemia, 13.362 dei quali attualmente positivi.

Resta alto il numero dei decessi: anche ieri sono state inserite nel bollettino regionale altre 15 croci con le vittime che, in tutto, salgono a 1.271. Sostanzialmente invariato il dato dei ricoveri: a ieri sera erano 542 (-2) e 59 in Terapia intensiva, cioè 2 in meno rispetto alla rilevazione di domenica sera.

LA CURVA

Fissando l'inizio dell'analisi al 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, e spostando avanti il calendario di una decina di giorni, ecco che nella lettura dei nuovi casi giornalieri si scopre quale sia stato il peso della convivialità natalizia e dei giorni di Capodanno. In fatto di numeri assoluti il picco di nuovi contagiati si è avuto, infatti, nei giorni compresi tra il 3 e il 7 gennaio. La prima domenica dell'anno, il 3 gennaio, si è chiusa infatti con 776 nuovi positivi seguiti da 516 casi il 4 gennaio, 469 il 5 gennaio, 557 il 6 gennaio e altri 728 nuovi positivi giovedì 7 gennaio. Giorno nel quale si è chiusa un'altalena in stile montagne russe che aveva visto toccare la vetta massima di 913 nuovi contagiati in ventiquattr'ore la sera del 31 dicembre, a chiusura della settimana che portava al Natale.

Balzo in avanti confermato ancora dai 754 contagiati in un solo giorno registrati alle 17 del primo gennaio. Erano quelli i giorni delle chiusure continuative che hanno portato in eredità una contrazione dei nuovi casi.

GLI ATTUALMENTE POSITIVI

A dare l'esatta idea del saliscendi affrontato tra Natale e l'Epifania è soprattutto il numero degli attualmente positivi: cioè la rilevazione puntuale delle persone affette da Covid-19. Nel pomeriggio del 24 dicembre erano 10.904 in tutto il Veneziano, saliti in maniera costante fino alla quota finale di 13.732 segnata alle 17 del 7 gennaio.

Da quel picco il numero assoluto degli attualmente positivi ha continuato a scendere progressivamente, ma molto più lentamente rispetto alla salita, arrivando a toccare i 13.362 di ieri pomeriggio: risultato, insieme alla frenata dei contagi, delle chiusure di gennaio.

N. Mun.

