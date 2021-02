IL BILANCIO

VENEZIA Il saliscendi dei nuovi casi, il vaccino che avanza nel mondo della scuola, la paura delle varianti dietro l'angolo e le case di riposo che tornano a trovare uno scorcio di serenità dopo mesi terribili. È qui l'analisi del bilancio del virus nel Veneziano, dove ieri si sono verificati 222 contagi che fanno salire a 3.874 (+69) gli attualmente positivi e portano oltre la soglia psicologica di 53mila i casi di contagi in un anno di pandemia. Ma dove i ricoveri scendono a 136 (-6) di cui 14 (+ 2, però) in Terapia intensiva. Con i decessi che continuano seppur con numeri molto più contenuti: 1 ieri, 1.690 dal primo marzo.

«Anche nelle Rsa del territorio dell'Ulss 3 - sottolinea il dg Giuseppe Dal Ben - si registra un netto miglioramento della situazione: il numero degli anziani positivi è sceso e oggi in due sole strutture si registra la presenza di più di dieci casi, mentre nelle altre Rsa si segnalano solo alcuni casi residuali. Ed è da una quindicina di giorni che non si evidenziano nuovi focali. Questa normalizzazione fa seguito alla puntualità con cui ospiti e operatori, secondo le priorità indicate dalla Regione, sono stati vaccinati».

«Conto per domani (oggi, ndr) di aprire l'offerta vaccinale per le università: Ca' Foscari, lo Iuav e i Salesiani alla Gazzera così completiamo il quadro dell'avvio dell'attività nel mondo della scuola». A dettare il piano è il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3, Luca Sbrogiò, che da vicino sta seguendo l'evoluzione dei casi e la campagna vaccinale nel mondo della scuola con i sieri di AstraZeneca conservati nella farmacia dell'ospedale dell'Angelo. «Il vaccino c'è ed è dedicato alla scuola» commenta il dottor Sbrogiò, soddisfatto della risposta che sta arrivando dagli insegnanti. «Mi pare anche che pian piano che ne vengono aperti, si riempiono gli slot. Le notizie emerse, tutte vere, di un certo numero di reazioni alla somministrazione, non ha spaventato le persone le quali hanno capito l'importanza di vaccinarsi, sono contento di come sta andando e della risposta, al momento abbiamo quasi 6mila prenotati» e contando che la platea è di circa 10mila, la percentuale è alta. Spariti, quindi, i no-vax? Non proprio perché «c'è sempre una costola che non vuole vaccinarsi e dispiace: in quei casi - continua il direttore del dipartimento di prevenzione - c'è una disinformazione dietro queste posizioni e anche una sfiducia, per fortuna è limitata e per fortuna la maggior parte ha una buona informazione e molta fiducia. L'ho visto anche negli insegnati, non appena il ministero ha aperto agli under 65, sono state altissime le adesioni tra chi ha 55 e 64 anni compiuti». Da oggi la prova del nove con tre giorni di vaccinazioni: «giorni importanti, spero si mantenga altra la presenza dell'alta adesione. Entro marzo puntiamo a chiudere la partita scuola. Chi non ha trovato spazio, abbia pazienza, i vaccini ci sono per tutti», precisa ancora.

Il bilancio dei contagi che risale non preoccupa, per ora, il direttore del dipartimento. «Si trova quello che si cerca, abbiamo un buon sistema di tracciamento anche nella scuola e nel mondo del lavoro. Complessivamente non abbiamo grandi segnali di ripresa dell'epidemia - continua - Ieri (martedì, ndr) per la prima volta abbiamo avuto zero casi nella scuola ma non dobbiamo abbassare la guardia». Anche perché in agguato ci sono le varianti, l'unica isolata al momento è stata nella scuola elementare di Malcontenta: «i casi di variante inglese trovati sono rimasti circoscritti, la situazione a Malcontenta è sotto controllo e nel contesto scolastico - fa sapere il dottor Sbrogiò - hanno agito poco. Vedo massima collaborazione nella scuola, tutti sanno e collaborano, anche quando si è dovuta allungare la quarantena non ci sono stati problemi. In più gli insegnanti rispondono alla vaccinazione. C'è una popolazione impegnata in questa battaglia».

