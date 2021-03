Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Il numero più alto di decessi dal 6 febbraio: 11 morti in ventiquattr'ore. E ancora 256 nuovi casi (per 6.488 attualmente positivi) con 18 ricoveri in più e un totale di 341 ospedalizzati, 40 dei quali in Terapia intensiva. Numeri, soprattutto quelli degli ospedali, che portano indietro il Veneziano a fine gennaio, quando però il contagio si stava affievolendo, e che arrivano nel giorno in cui le strutture sanitarie...