VENEZIA «Il numero delle persone positive è di molto maggiore a quello della scorsa primavera. Ci sono più ricoverati in reparto, in area non critica (il 4,3% del totale dei contagiati), mentre le terapie intensive sono meno impegnate: l'occupazione da parte di questa tipologia di pazienti è oggi a meno della metà dei 93 posti letto che abbiamo attivi e che da programmazione regionale potremmo aumentare fino a 112».

Insomma, la seconda ondata è ben diversa dalla prima. A evidenziarlo è il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, che ieri ha fatto il punto sulla situazione della pandemia da Covid. «Negli ultimi dieci giorni l'andamento è altalenante e sull'evoluzione in prospettiva raccomandiamo prudenza - mette le mani avanti Dal Ben -. Vorremmo dare per assodati i segnali che indicano un calo dei nuovi contagi, ma per adesso possiamo solo esprimere l'auspicio che i buoni segnali si consolidino». Il dg dell'Ulss veneziana guarda comunque anche al dato dei guariti: «Venti giorni fa il totale delle persone contagiate e guarite era fermo a 2.811, oggi è arrivato a 6.939, vuol dire che in tre settimane abbiamo registrato il doppio dei guariti registrati nei primi otto mesi di pandemia - riprende Dal Ben -. La maggior parte dei positivi è asintomatica e la pressione sugli ospedali è ancora per il momento gestibile e gestita, grazie al lavoro instancabile dei nostri operatori. Non esiste che non ci siano posti letto per accogliere i malati».

MOLTO PIÚ GIOVANI

Rispetto alla prima ondata è cambiata anche l'età media dei contagiati: se in primavera a infettarsi erano soprattutto le persone ben oltre la mezza età, con una media di 61,4 anni, adesso si è scesi sotto quota 50 anni: 49,1 per la precisione, abbassata dai casi anche sotto i 40 anni. Un'altra differenza sostanziale riguarda la situazione delle case di riposo, dove in questi mesi sono spesso scoppiati ampi focolai. I dati dicono che al 14 aprile scorso gli ospiti positivi erano 315, con 34 ricoverati (9%), 137 gli operatori (3,8%); oggi sono rispettivamente 246, di cui 19 ricoverati (7,7%), e 161; sotto il punto percentuale, invece, i contagi nelle comunità per soggetti fragili per entrambe le categorie.

CASE DI RIPOSO E SCUOLE

«In questa seconda ondata ha rilevato Dal Ben ci sono più strutture interessate, ma con meno ospiti positivi. In primavera era andata al contrario, con poche strutture colpite, ma con più ospiti. E ora vediamo che coloro che nella prima ondata avevano avuto maggiori problemi, hanno meno contagi e che ci sono strutture, come la Residenza Venezia di Catene, dove ci sono stati numerosi lutti (una trentina, ndr.), che oggi è Covid free».

Un altro importante focus riguarda le scuole dove finora sono stati eseguiti più di 12mila tamponi: 10.727 sugli studenti e 1.367 sugli insegnanti. Le classi attualmente colpite da positività sono 149, di cui 63 nel Comune di Venezia, mentre solo Martellago (12), Spinea e Salzano (10 ciascuno) sono in doppia cifra tra le altre 43 amministrazioni locali della provincia. Tolte le superiori, per le quali è scattata la didattica a distanza e per cui le classi coinvolte dall'inizio dell'anno sono 181, 21 oggi per quelle rimaste attive, in testa ci sono le primarie, con 198 casi totali, 58 oggi, seguite dalle medie, 172 e 38, e dell'infanzia, 104 e 30; la serale è a 10 e 2.

Numeri in significativo miglioramento: lunedì scorso il totale delle classi coinvolte sul territorio dell'Ulss 3 erano 226, di cui 125 nel Comune di Venezia, dove perciò il dato si è dimezzato. «Nelle scuole stiamo facendo un lavoro gigantesco per aggredire e circoscrivere i casi di positività sottolinea Dal Ben . Con un virus così pervasivo, sono decisive le azioni per limitarne la diffusione: quelle responsabili di ciascuno di noi, sull'uso della mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani, ma anche quelle messe in campo dall'azienda sanitaria come il supporto alle case di riposo, continuo, oltre che di un monitoraggio preciso e assiduo. E c'è poi il grande lavoro a Fincantieri e nelle altre aziende, attuato con il Comune e la Prefettura, nell'area della cantieristica di Marghera, che hanno coinvolto la comunità bengalese dove i dati segnalano, a oggi, un decisivo rallentamento della diffusione dei contagi».

Nell'ambito della prevenzione rientra il bilancio dei tamponi eseguiti: in totale 403.654 di cui 297.903 molecolari e 105.751 rapidi, con 19.852 e 2.636 positività, per un totale di 19.852, pari al 4,9%.

