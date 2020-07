IL BILANCIO

VENEZIA Il nemico invisibile torna a spaventare anche il Veneziano nel giorno in cui il bollettino di Azienda Zero alle 17 registra nuovi casi, tutti nell'Ulss 4 e tutti di bengalesi tornati nel Veneto orientale per lavoro (se ne parla nell'articolo a pagina II) e mette sul conto un nuovo decesso legato al Covid che porta il totale a 301 croci dall'inizio della pandemia. Ventiquattrore intense - quelle tra le 17 di domenica e di ieri - che portano in dote anche i 23 richiedenti asilo di nuovo in quarantena a Mira. E succede tutto nello stesso giorno in cui il Governatore del Veneto, Luca Zaia, stila la lista dei paesi sicuri in cui viaggiare senza obbligo di quarantena all'arrivo (nell'edizione nazionale a pagina 3).

«Nelle nostre città, che abbiamo finalmente saputo riconquistare, il contagio può rientrare attraverso due porte, che dobbiamo presidiare - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - La prima porta è costituita dal nostro comportamento in mezzo agli altri, e sta a noi tenerla chiusa. La seconda porta è costituita, e lo abbiamo visto in questi giorni, dal possibile ritorno del virus attraverso i confini, da paesi esteri. Anche qui, anche davanti a questa seconda porta, la risposta è necessaria, ed è allo stesso tempo ovvia: dobbiamo controllare chi rientra da paesi in cui la situazione del contagio non è stabile come nel Veneto. Va in questo senso - conclude - l'ordinanza regionale: il Veneto si preoccupa di blindare questo varco, per impedire non certo la circolazione delle persone, ma la circolazione del virus».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA