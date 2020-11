IL BILANCIO

VENEZIA Il mese più nero. Ora è ufficiale, lo dicono i numeri: novembre ha raggiunto, nei primi venti giorni, quasi lo stesso numero di decessi registrato in tutto aprile. Sono 113 le vittime di (o con) covid delle ultime tre settimane (13 solo quelle di ieri), mentre in primavera, appunto da inizio a fine mese, erano stati 115. Numeri che non accennano a diminuire in tutte le tristi statistiche del bollettino quotidiano di Azienda zero: anche ieri, nel Veneziano, 528 nuovi contagi (9.322 gli attualmente positivi). Il totale dei ricoveri è di 421 persone (50 in terapia intensiva).

La morsa è sempre ben stretta attorno alle realtà più a rischio, come le case di riposo. Al momento si contano 205 ospiti positivi nelle strutture, di cui 21 ricoverate, per una percentuale del 6,42 per cento di contagiati. La situazione più drammatica continua ad essere quella di Villa Fiorita anche se l'esito dell'ultimo giro di tamponi ha evidenziato che si sta lentamente uscendo dal tunnel. Gli infettati si sono praticamente dimezzati: al momento, infatti, ce ne sarebbero 48 ancora positivi (più 23 operatori) mentre 50 si sono negativizzati. Sale ancora, però, il numero delle vittime: 27. Alla casa di riposo Stella Maris del Lido, invece, situazione di 39 ospiti ancora positivi e 17 negativizzati, con un totale di 4 deceduti.

I contagi in casa di riposo (della prima ondata, però), sono diventati oggetto di un'inchiesta della procura di Venezia. Ad occuparsi degli accertamenti è il sostituto procuratore Giovanni Gasperini, il quale coordina il lavoro dei carabinieri del Nas, incaricati fin dalla scorsa primavera di verificare il rispetto dei protocolli e delle procedure di sicurezza all'interno delle varie strutture. La Procura ha anche raccolto gli esposti presentati dai familiari di alcune delle vittime, molte delle quali erano ospiti della Residenza Venezia, a Marghera.

VENETO ORIENTALE

Situazione tutto sommato stabile, invece, nel Veneto orientale. Nella percentuale, sono complessivamente 1164 le persone positive al Covid-19, pari allo 0.5% della popolazione del territorio. Il rapporto tra persone positive e numero di tamponi eseguiti equivale ad una media del 10%, che è comunque quasi la metà della media regionale. Martedì i nuovi casi registrati dal dipartimento di prevenzione sono stati 127, mercoledì 117 e oggi 65 i nuovi contagi, a testimonianza di un andamento altalenante dei positivi. Sul fronte ricoveri, al Covid-Hospital di Jesolo sono complessivamente 54 i degenti attuali, dei quali 14 in terapia intensiva, 3 in terapia semi-intensiva e 37 nell'unità malattie infettive. Oltre a questi vi sono 34 persone ricoverate in strutture private con degenze appositamente allestite, ossia 23 alla casa di cura Rizzola a San Donà di Piave e 11 alla casa di riposo Stella Marina a Jesolo.

A San Donà tutto il consiglio comunale, alcuni dipendenti del Comune e due agenti di polizia locale (in totale 40 persone) ieri e oggi si sono sottoposti al tampone. Questo perché Costante Marigonda (Lega), consigliere comunale di opposizione, era risultato positivo. Marigonda assicura che le persone con cui ha avuto contatti stretti sono risultate negative al virus: familiari e colleghi di lavoro. Il consigliere, però, martedì scorso aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale in presenza, per cui tutti coloro che ne hanno preso parte a turno nella giornata di ieri e stamane si sono sottoposti al tampone.

CASO CAVARZERE

A riprova del novembre record, c'è anche il caso Cavarzere. Nel piccolo comune, infatti, la seconda ondata di Covid ha fatto, finora, due morti, tanti quanti nella prima ondata di primavera. Lo ha annunciato il sindaco sulla sua pagina Facebook, precisando che non si tratta di dati delle ultime ore, ma della casistica complessiva. Qui, le persone ricoverate sono 8 e la loro età media è di 73 anni. Il totale dei positivi (esclusi quelli guariti) ammonta a 63, mentre sono 27 le persone in isolamento. Un quadro, quindi, peggiore di quello del periodo marzo-maggio quando il numero dei contagiati si era fermato a quota 16, il 20 maggio, per azzerarsi del tutto il 29 giugno. Anche in virtù di questa situazione, il mercato del venerdì è stato ridotto ai soli banchi di generi alimentari e si svolge tra piazza della Repubblica e via Rosselli: un'area circoscritta, con un solo ingresso e una sola uscita che vengono vigilate da Protezione civile e polizia locale. A Cona invece, per la conferma di positività di un secondo alunno della scuola media Tito Livio, la classe terza è stata messa in quarantena fino al 26 novembre. Positività accertata anche per un dipendente comunale che, però, non presenta sintomi da ricovero. In conseguenza il sindaco Alessandro Aggio, che gli era stato vicino, ma con la mascherina, si trova in quarantena.

Davide Tamiello

(hanno collaborato Fabrizio Cibin, Davide De Bortoli,

Diego Degan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA