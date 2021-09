Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Il covid semina ancora morte. Oltre a Dario Paneghel, l'autista dell'Actv di Campalto (di cui scriviamo a parte), il virus ha stroncato la vita a un altro paziente, facendo aumentare il numero delle vittime di due unità, per un totale, adesso, di 2.046 in provincia da inizio pandemia e la prima croce che fu registrata, come si ricorderà, il primo marzo dello scorso anno. Sul fronte dei contagi, il bollettino di Azienda...